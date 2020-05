Antonella Clerici e Mara Venier abbracciano Belen Rodriguez dopo l’ennesimo colpo al cuore (Foto)

Un fulmine a ciel sereno per tutti e forse anche per Belen Rodriguez e ancora una volta tutti parlano della crisi con Stefano De Martino (foto). Nessun pettegolezzo, la splendida argentina ha voluto chiarire tutto su Instagram con un messaggio che è arrivato dritto al cuore ma è il suo ad avere subito l’ennesimo colpo. Ovvio che tra i tanti commenti Belen riceva i soliti attacchi ma nelle sue parole c’erano maturità e sofferenza. Speriamo tutti che Belen e Stefano De Martino possano superare ogni cosa e tornare a essere la meravigliosa famiglia che avevamo visto nei mesi scorsi. Al momento sembra che tutto sia ben più complicato, non ha detto molto la Rodriguez ma è bastato per capire che lei non avrebbe mai voluto questa nuova separazione, che come sempre la famiglia è ciò che conta di più, che non si aspettava niente del genere e non si assuma la responsabilità. Aveva faticato per crederci di nuovo e aveva creduto al per sempre, per la seconda volta.

I MESSAGGI PER BELEN DOPO LE SUE PAROLE

Gli occhi lucidi, la sua semplicità che da un po’ ha imparato a mostrare a tutti, le sue parole che hanno richiamato il commento anche di Antonella Clerici, Mara Venier, Laura Chiatti e tanti altri vip così come tante persone che la seguono sui social. Un cuore e un fiore, non ha aggiunto altro Antonella Clerici ma ha usato tutta la delicatezza e l’affetto verso una donna che sta soffrendo come è successo a lei.

Mara Venier ha parlato da zia: “Belenita mia bella” senza dire altro, meglio non aggiungere altro avrà pensato. Poche settimane fa in collegamento con Domenica In c’era Stefano De Martino, sembrava non ci fosse nessuna crisi, erano tutti pazzi di quella coppia che aveva superato tutto. Anche Laura Chiatti con poche parole ha abbracciato Belen. “Sei la più bella del mondo”.

“Sei una donna meravigliosa, una mamma presente e fantastica… Spero riuscirai a risolvere al meglio questa situazione perché meriti la felicità. Non è da tutti avere due p*** sotto” ha scritto una follower a cui Belen ha risposto: “Grazie di cuore davvero”.