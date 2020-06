Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Capricorno: tensioni ma stelle ottime per le professioni libere

Come andrà il mese di luglio 2020 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? A spiegare come sarà questo periodo in amore, lavoro e salute è l’oroscopo di Paolo Fox. L’oroscopo di Paolo Fox 2020 ci dice che in amore potrebbe esserci qualcosa che non quadra soprattutto per il fatto che si pensa ad altro e i sentimenti passano in secondo piano. Per il lavoro ci sarà ancora agitazione per il fatto che progetti e rapporti professionali non sono ancora così definiti. Per la salute potrebbero esserci dei disturbi ma in particolare verso la fine del mese di luglio. Continuate pure a leggere per scoprire come andrà, nel dettaglio, questo periodo per tutti i nati sotto il segno del capricorno.

L'oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 per tutti i Capricorno:

Amore – Se una storia è iniziata da pochi mesi, in questo periodo, qualcosa potrebbe non quadrare del tutto. In questo mese di luglio, infatti, i nati sotto il segno del capricorno sono concentrati molto sulle loro attività e sul denaro. Per questo motivo i sentimenti potrebbero passare in secondo piano. Potrebbero esserci anche dei momenti di disagio per quanto riguarda quelle coppie che già hanno vissuto dei problemi, delle incomprensioni, nel loro rapporto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, se si decide di separarsi, questa situazione verrà vissuta come un senso di vera liberazione. Competizioni in vista con i segni del cancro e dell’ariete.

Lavoro – I nati sotto il segno del capricorno vorrebbero vedere definiti progetti e rapporti professionali. Il periodo non aiuta però e non mancherà quindi una sorta di agitazione interiore. Dopo il 22 del mese molti ritorneranno finalmente a lavorare dopo un lungo periodo in cui sono stati fermi. Le stelle promettono molto bene per chi pratica quelle professioni libere. Nuove chiamate in arrivo.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’ultima parte del mese potrebbe portare qualche disturbo. Bisogna ritrovare la giusta tranquillità. Questo potrebbe essere un periodo con qualche giorno di tensioni davvero importanti.