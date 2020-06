Oroscopo Paolo Fox luglio 2020 Acquario: i problemi saranno affrontati con successo

Come sarà il mese di luglio per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? A svelare come andrà questo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox 2020. In amore, Venere è favorevole e questo significa che proteggerà le nuove relazioni. Nel lavoro, i problemi si potranno affrontare con successo e sarà importante capire i propri limiti personali. Per la salute e il benessere sarà possibile finalmente raggiungere un po’ di tranquillità. Per scoprire meglio e nel dettaglio come andrà il mese di luglio 2020 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario secondo l’oroscopo di Paolo Fox continuate pure a leggere.

L’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2020 per tutti gli Acquario: ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – L’oroscopo di Paolo Fox 2020 ci dice che tutte quelle coppie che sono unite già da tempo hanno bisogno di nuovi spunti e di nuove idee. Per esempio, in tanti proveranno a lavorare insieme per un progetto comune. Venere sarà favorevole soprattutto per tutti i nati sotto il segno dell’acquario che non hanno una storia d’amore fissa. Venere proteggerà le nuove relazioni e verso il 17 del mese potrebbe succedere qualcosa di interessante ed intrigante. Sarà un momento tranquillo, invece, per chi si è separato da poco. Certo è che se da un lato, per loro, non ci sono nuove relazioni in vista, dall’altro ci saranno alcuni problemi da risolvere proprio con l’ex partner. In particolare, potrebbe trattarsi dei figli oppure di problemi a livello economico. A luglio comunque non mancheranno grandi emozioni per i nati sotto il segno dell’acquario.

Oroscopo Paolo Fox 2020, Acquario in coppia: segni sì e segni no, quali sono le affinità?

Lavoro – Venere diventerà neutrale mentre anche il transito di Marte sarà molto importante. In questo senso, infatti, i problemi potranno essere affrontati con successo. Certo è che i nati sotto il segno dell’acquario difficilmente guardano al denaro però in molti si ritrovano sottopagati per il lavoro che svolgono. Adesso non riescono più ad accontentarsi di questa situazione perché a tutto c’è un limite. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020, sarà davvero fondamentale tagliare tutte quelle spese inutili. In questo periodo si potrebbe cambiare addirittura tutto il percorso professionale che dura anche da diverso tempo. C’è una nuova fase, quella della maturazione anche sul piano lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Acquario: c’è voglia di cambiare vita.

Salute – I nati sotto il segno dell’acquario, durante il mese di luglio 2020, riusciranno a raggiungere un po’ di tranquillità, in questo periodo sarà più semplice ottenerla. Per quanto riguarda le cure, quelle favorite sono quelle che partono da giorno 19 del mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è davvero importante riuscire a realizzare il proprio destino e capire come risolvere un problema. In questo senso bisogna anche ascoltare il cuore che conosce perfettamente la risposta giusta ai nostri problemi.