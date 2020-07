Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Gemelli: bene le relazioni, rivincite sul lato professionale

Che tipo di mese sarà quello di agosto 2020 per i nati sotto il segno dei gemelli? A svelarcelo è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox 2020 che ci spiega molto bene come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno. In amore, le stelle vi aiuteranno nelle relazioni di coppia, anche per quanto riguarda quelle meno stabili. Per il lavoro, è arrivato il momento di mettersi di impegno e riprendersi anche qualche rivincita. Buona energia in fatto di salute, sarà facile superare vari disagi. Andiamo adesso a scoprire come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di agosto 2020 per i nati sotto il segno dei gemelli.

L’oroscopo di Paolo Fox di agosto 2020 per tutti i Gemelli: come andrà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – Le stelle sono dalla parte dei gemelli per quanto riguarda le relazioni, sia stabili che part-time. E a proposito delle relazioni stabili, se state insieme da tanto tempo questo è anche il momento giusto per avere un figlio se lo desiderate. Chi è single dovrebbe accettare inviti per fare nuovi incontri. Molto presto infatti potrebbe arrivare finalmente la persona giusta. I problemi di coppia possono essere risolti ma non se si tratta di relazioni che hanno vissuto disagi pesanti come un tradimento, per questi partner è previsto un periodo complicato.

Lavoro – Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo annuale, i nati sotto il segno dei gemelli devono essere più positivi per poter avere soddisfazioni e ricevere rivincite. Molto presto potrebbe arrivare un grande progetto su cui porre impegno e concentrazione. Se si hanno ancora dei pensieri o dei timori sul lato professionale bisogna saper attendere un periodo più stabile e interessante. Dopo il 22 del mese si può anche decidere di confidare idee e progetti ad una persona di cui si ha piena fiducia.

Salute – Questo sarà un mese positivo per i nati sotto il segno dei gemelli anche se gli ultimi giorni di agosto saranno un po’ meno semplici. Dal giorno 23 fino all’ultimo del mese, infatti, bisogna evitare di compiere passi falsi.