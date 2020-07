Antonella Clerici onorata di essere tra le “50 donne del cibo” (Foto)

Tanti i complimenti per Antonella Clerici che sui social ha mostrato la sua giusta soddisfazione per l’elogio ricevuto dal Corriere della Sera. Oggi in edicola Cook, lo speciale del quotidiano, dedica a 50 donne il loro ritratto. Sono le “50 donne del cibo” e tra loro non poteva non esserci Antonella Clerici. Il suo è il primo ritratto, inconfondibile tra le altre, alcune note a tutti, altre un po’ meno. E’ l’amore e la passione che ha messo nei suoi lunghissimi anni a La prova del cuoco a portarla in vetta. La cucina per lei resta fondamentale, non a caso a settembre la ritroveremo su Rai 1 con un nuovo programma in cui non mancheranno le ricette e il buon cibo. “Onorata di essere tra le 50 donne del cibo” commenta la Clerici sul suo profilo Instagram ricevendo subito i piacevoli commenti di tanti amici tra cui Sonia Bruganelli, Fulvio Marino, Daniela Ferolla, Andrea Monge e tanti altri.

ANTONELLA CLERICI E LE ALTRE DONNE DEL CIBO

Il Corriere della Sera la considera la Martha Stewart italiana; Angela Frenda la descrive come un personaggio dalle mille sfaccettature: “giornalista, presentatrice, scrittrice, racchiude in sé alcune caratteristiche abbastanza uniche nel panorama della tv italiana generalista”. Non c’è dubbio che sia stata lei la prima a portare la cucina in tv, sulla Rai, quando nessuno avrebbe scommesso sul suo progetto. Il riferimento è alla Prova del cuoco: “un programma di successo che ha insegnato agli italiani ad apprezzare tradizione, territorialità, cucina stellata e casalinga”.

E’ tutto suo quel successo a cui ha contribuito con tutta se stessa con la semplicità e la spontaneità di cui poche in tv possono vantarsi.

Tra le 50 donne del cibo anche Chiara Maci, Benedetta Rossi, Benedetta Parodi, Luisanna Messeri, Francesca Romana Barberini, Chiara Rossetti, Isa Mazzocchi, Marilisa Allegrini, Sonia Peronaci e tante altre.