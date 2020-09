La pagina FB della Prova del cuoco diventa quella di E’ sempre mezzogiorno e la cosa non piace ai fans

La pagina Fb della Prova del cuoco è seguita da oltre un milione di persone, cosa che probabilmente ha portato chi gestisce i social del nuovo programma di Antonella Clerici, a prendere una decisione che non tutti hanno accolto in modo sereno. La pagina della Prova del cuoco resta on line con il suo nome originario ma diventa quella di E’ sempre mezzogiorno. Visitando la pagina infatti si può vedere, come almeno per il momento, resti inalterato il nome della fanpage del programma mentre cambi solo il nome abbreviato. Cambiano anche la copertina che diventa quella con Antonella Clerici per il suo E’ sempre mezzogiorno e anche l’immagine di profilo.

E’ chiaro che la scelta di non lasciar morire una pagina Fb è evidente, visto che la pagina contava oltre un milione di contatti. Ma forse per evitare quello che sta succedendo in questi momenti, ossia il pieno di critiche per la povera Antonella Clerici che di certo nulla ha a che fare con questa cosa, si poteva anche cambiare il nome della pagina, prima di mettere on line le nuove immagini di profilo e copertina.

Per l’ennesima volta è scoppiata quindi una vera e propria shitstorm ingiustificata contro Antonella Clerici. L’accusa è quella di voler tenere una pagina social dove c’erano fans di un programma storico, usandola per un nuovo programma.

GLI ATTACCHI AD ANTONELLA CLERICI SULLA VECCHIA PAGINA DELLA PROVA DEL CUOCO

Maria Rosa ha scritto: “mi dispiace… ammiravo tanto Antonella, ma con questo suo comportamento mi ha deluso!P.s. forse è opportuno cambiare nome alla pagina!“

E ancora: “Sarebbe stato molto meglio creare una pagina ex novo… Ho seguito “La prova del cuoco” per anni, sia con Antonella, che con Elisa. Diciamo che il colpo di grazia, all’ultima edizione lo ha dato il lockdown. In bocca al lupo ad Antonella per il nuovo programma, peró che caduta di stile agganciarlo alla pagina Fb de “La prova del cuoco” scrive Anna.

Un altro messaggio: “Che caduta di stile, sia qui su fb che in TV.. sono cresciuta con la prova del cuoco della Clerici, ho pianto quando ha lasciato, non riuscivo a guardare la Isoardi, ma poi pian piano è riuscita a farsi voler bene, ricordo la puntata della prova del cuoco in cui la Clerici è andata in diretta a fare una sorpresa alla Isoardi dicendo che nessuno le avrebbe tolto il suo lavoro, che ci metteva la faccia per dare certezze ad una ragazza volenterosa e capace.. infatti ho visto con quale facilità è tornata al suo posto!! Capisco tutto, capisco che vi siano di mezzo interessi economici più grandi di me.. ma la signora Clerici ha sbagliato proprio!! Almeno avesse cambiato orario “. Questi sono solo alcuni dei messaggi ma ce ne sono a centinaia e molte sono anche le offese, del tutto, ingiustificate, verso la conduttrice di Rai 1.

E’ evidente infatti che la Clerici non abbia nessuna responsabilità in quanto sta accadendo, nella decisione di tenere una pagina social che sarà gestita da una squadra che si dedica ai social.