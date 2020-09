Le anticipazioni di E’ sempre mezzogiorno tra personaggi vecchi e nuovi e gli ospiti di Antonella Clerici

Chi ci sarà con Antonella Clerici nel nuovo studio di E’ sempre mezzogiorno? Le anticipazioni arrivano da Tv Sorrisi e Canzoni e sono della protagonista che tutti attendono in tv. Sarà un programma nuovo e vedremo personaggi vecchi e nuovi, ci saranno gli ospiti, non ci saranno le gare dei cuochi e sarà come avere di nuovo Antonella Clerici a casa nostra forse saremo noi a casa sua. Nuovi dettagli, nuovi indizi, altre anticipazioni di E’ sempre mezzogiorno ed abbiamo già chiaro il concetto che non sarà un cooking show, ma chi ci sarà con la Clerici? Dopo i primi nomi che non potevano mancare nel mezzogiorno di Rai 1 da lunedì 28 settembre conosceremo le nonnine scelte. Le vedremo sedute sul dondolo e ci racconteranno di storie e piatti della tradizione. Ci sarà anche zia Cri, lo stesso nome della sorella di Antonella Clerici, lei cuoca romagnola.

CHI CI SARA’ CON ANTONELLA CLERICI A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO?

Il principe azzurro che abbiamo visto nello spot sarà sempre con Antonella: “È un uomo delle mie valli, simpaticissimo, a cui piacciono molto le donne… Sarà il mio aiutante quando accoglierò gli ospiti che verranno a trovarmi in studio: procurerà pane e salame, un buon bicchiere di vino” ed ecco che riconosciamo subito Antonella Clerici con pane e salame.

Ritroveremo Luca Montersino che il venerdì ci parlerà di pasticceria. Ritroveremo Fulvio Marino con la sua arte tra farine e impasti. Tra i nuovi ingressi quello di Lorenzo Biagiarelli, giovane social chef che ci parlerà di ingredienti poco conosciuti e magari anche di Selvaggia Lucarelli, la sua compagna. Serena sarà la fatina dolci e poi ci sarà anche un cuoco “strano” che usa erbe e frattaglie.

Gli ospiti saranno gli amici di Antonella Clerici e in questo spazio ci aspettiamo davvero tanto: “Saranno necessariamente amici miei perché, un po’ come tutti, invito solo persone cui voglio bene” e ovviamente saranno volti noti.