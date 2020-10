Oroscopo Paolo Fox novembre 2020 Bilancia: sentimenti in primo piano

Che tipo di mese sarà quello di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Lo scopriamo subito andando a capire che cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox su come andrà in amore, lavoro e salute in questo periodo. In amore, i sentimenti saranno un aspetto in primo piano in questo mese. Nel lavoro, le cose inizieranno ad andare meglio anche perché in molti si sono impegnati davvero a fondo. Per la salute, ci sarà un buon recupero dopo tanta agitazione. Ma andiamo a vedere come sarà l’oroscopo di Paolo Fox del mese di novembre 2020 in maniera più dettagliata per tutti i nati sotto il segno della bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2020 per tutti i Bilancia

Ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno

Amore – Finalmente ci sarà un bel periodo per le coppie che intendono fare passi importanti come il matrimonio o la convivenza. Soprattutto se hanno dovuto rimandare spesso. Bene pure i single perché in questo mese sarà possibile fare nuovi incontri. Da giorno 21 di questo novembre le cose si faranno ancora più interessanti perché la passione sarà veramente alta. Chi si è separato potrebbe rincontrarsi e potrebbe essere pure il momento giusto per sperare in un rapporto più civile, un chiarimento o addirittura un riavvicinamento. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la buona volontà sarà un aspetto essenziale per recuperare un rapporto in cui le cose non andavano, o non vanno.

Lavoro – Iniziano ad arrivare miglioramenti e pure qualche bella soddisfazione, a maggior ragione se c’è stato un grande sforzo per ottenere determinati risultati. Occhio però ai troppi impegni perché sarà importante trascorrere del tempo pure con gli affetti. In particolare, dal giorno 20 in poi. I nati sotto il segno della bilancia potranno comunque essere ottimisti nei confronti del futuro perché il prossimo anno sarà abbastanza incoraggiante e positivo. Chi ha una impresa famigliare verrà poi aiutato dai figli.

Salute – In questo nuovo mese ci saranno altri miglioramenti, un buon recupero. Questo permetterà ai nati sotto il segno della bilancia di allontanarsi un po’ da dei periodi di agitazione generale. Qualcuno proprio durante questo novembre riuscirà a trovare delle buone soluzioni per dei problemi personali. Dal prossimo mese, tra l’altro, molte cose dovrebbero andare meglio. A partire dal 12 di novembre potrebbe arrivare una conferma, anzi una vera risposta.