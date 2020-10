Oroscopo Paolo Fox novembre 2020 Scorpione: passione per le coppie

Come andrà questo mese di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega che periodo sarà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, si potranno mettere da parte quei problemi o disagi che sono legati al passato. Nel lavoro, da qui in poi si potrebbe scoprire qualcosa. Per quanto riguarda la salute, ci sarà un buon recupero dal punto di vista fisico. Andiamo allora a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di novembre 2020 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione.

L’oroscopo di Paolo Fox di ottobre 2020 per gli Scorpione

ecco come andrà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno

Amore – Finalmente i nati sotto il segno dello scorpione si lasceranno andare un po’ all’interno della relazione. Da giorno 10 del mese di novembre la passione sarà ancora più forte e dal 21 le emozioni saranno potenti. Chi ha ricevuto delle delusioni amorose o ha il cuore libero si dovrà ricredere su certe cose. Nuovi incontri in vista? Tutte quelle nuove storie d’amore inizieranno con una grande chimica. I nati sotto il segno dello scorpione che invece si sono separati adesso non cercano un nuovo partner ma preferiranno rimanere più in un rapporto di amicizia. Per le relazioni stabili il pensiero adesso è quello di ampliare la famiglia.

Lavoro – Probabilmente il periodo scorso non è stato semplice sotto il punto di vista professionale. Dal prossimo mese, invece, secondo Paolo Fox potrebbe saltare qualche altarino. Potrebbe essere arrivato il momento giusto per impegnarsi, per aprirsi la strada ad una nuova avventura. Ma occhio alle persone che stanno intorno. I nati sotto il segno della bilancia dovranno cercare di tenere sotto controllo il lato economico nonostante il desiderio di fare delle spese, anche importanti. Verso il 14 di novembre potrebbero arrivare delle nuove opportunità piuttosto interessanti e sarà importante ragionare bene sul da farsi.

Salute – In questo mese di novembre i nati sotto il segno della bilancia riusciranno ad avere un buon recupero, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Nonostante ciò si faranno sentire alcuni disagi per quanto riguarda le articolazioni e senz’altro sarà opportuno rivolgersi ad un professionista del settore per capirne di più. Per fortuna ci sarà un grande ottimismo e questo aiuterà veramente tanto ad affrontare al meglio ogni cosa.