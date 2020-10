Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2020 Leone: problemi per le coppie in crisi

Che mese sarà quello di dicembre 2020 per tutti i nati sotto il segno del leone? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox che svela come andrà quest’ultimo periodo dell’anno in amore e in salute. In amore, alcune relazioni potrebbero affrontare un mese movimentato dove potrebbero non mancare le tensioni. Stelle buone per chi si ama realmente. In salute, sarà utile andare con calma per placare un po’ questa agitazione generale in famiglia oppure al lavoro. Ma andiamo a scoprire come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo per tutti i nati sotto il segno del leone per il mese di dicembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020.

Amore – Dicembre sarà un mese piuttosto movimentato per le relazioni di coppia. Non sarà un mese semplice e sicuramente quelle storie d’amore un po’ più forti e particolari attraverseranno un periodo complicato. Problemi e disagi, insomma, non mancheranno. I nati sotto il segno del leone potrebbero ritrovarsi a litigare con il partner per motivi economici. Chi si ama davvero riuscirà a ritrovare un punto di equilibrio. Nelle relazioni di coppia dove invece c’è una sorta di competizione questo mese potrebbe essere decisivo, ci saranno inevitabilmente dei problemi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a dicembre probabilmente il partner non condividerà sempre idee e opinioni e quindi bisognerà fare attenzione rispetto a determinate cose. I nati sotto questo segno che si renderanno conto che la loro relazione non è più quella di una volta dovranno evitare di sfociare nel tradimento.