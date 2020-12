Lutto per Paola Perego: è morto il padre, è ciò che temeva di più (Foto)

Un lutto che Paola Perego temeva: è morto suo padre, è andato via nel periodo più complicato. Nessun post, nessuna parola sul profilo social di Paola Perego, a dare la triste notizia della morte del papà di Paola Perego Arcobalenotre, che è l’agenzia di management per artisti di Lucio Presta, marito della conduttrice. E’ un momento di immenso dolore per lei che temeva sarebbe accaduto, suo padre non stava bene, era malato da tempo e lei si sentiva impotente pur continuando a combattere con lui, a distanza. Il covid ha complicato tutto, ha tolto gli abbracci e reso ancora più insopportabili gli adii. La sua famiglia vive lontano da lei, a Milano ci sono la sorella, la cognata, i nipoti, la mamma di 84 anni e c’era anche il padre di 90 anni. Nelle ultime settimane Paola Perego era molto preoccupata.

IL PADRE DI PAOLA PEREGO ERA MALATO DA TEMPO

Non è chiaro quale fosse la patologia di cui soffriva sua padre e non è chiaro se il coronavirus sia responsabile della sua morte.

“Mi sento impotente perché mio padre, che ha 90 anni è molto malato – ha confidato mesi fa la Perego – Vorrei rimetterlo in piedi perché non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”.

Nessun messaggio da parte di Paola Perego, adesso non c’è niente da dire, è tutto così difficile, era già tutto così difficile.

“Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro” è questo l’unico annuncio che conferma la triste notizia. Si sa che il signor Pietro da tempo lottava contro una malattia ma anche che nelle ultime settimane è stato contagiato dal covid.