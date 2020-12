Paola Perego e il dolcissimo addio al suo papà dai social

Ha scelto di affidare alla sua pagina Instagram un dolce pensiero per il suo papà che non c’è più. Paola Perego dice addio al suo papà con un dolcissimo messaggio pieno d’amore. I vuoi che vengono lasciati dalle persone che amiamo, da un padre, non potranno e non possono essere colmati. Ma il ricordo di una vita piena di cose belle fatte insieme, è quello che in qualche modo ci permette di andare avanti. Paola saluta il suo papà oggi, rendendosi conto di quanto faccia male questo dolore, questo strappo. Ma lo ricorda anche con un sorriso, lo stesso che ha caratterizzato il loro rapporto nel tempo.

Aveva 90 anni il suo papà e come ricorda Paola, non c’è una età in cui il distacco è meno doloroso. Dirsi addio a distanza poi, resta la cosa più difficile del mondo.

L’addio di Paola Perego al suo papà morto forse per il covid 19

Le parole di Paola Perego sui social:

Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso.

Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà.

Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra.

Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto.

Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato.

❤️ Paola

Non è ancora chiaro se il papà di Paola sia morto a causa del covid 19. Forse la conduttrice, quando si sentirà meglio, racconterà anche questa difficile pagine della sua vita.