Bebè vip nati nel 2020, le mamme che hanno realizzato il loro sogno (Foto)

Se è breve la lista dei matrimoni vip del 2020 ben più lunga quella delle nascite, dei bebè vip nati nel 2020 (Foto). Un anno difficile per tutti ma anche per le mamme che si sono trovate da sole in ospedale per dare alla luce i propri figli mentre il mondo fuori lottava contro la pandemia. Una lista dolce e lunghissima, anche di mamme che non giovanissime hanno realizzato il loro sogno. Non dimentichiamo di certo i papà, è ovvio, niente è più bello della famiglia. Tra le prime a realizzare il sogno di diventare mamma non possiamo non citare Eleonora Daniele. Ha desiderato tanto la sua Carlotta, nata sul finire di Storie Italiane, ha reso meravigliosa la vita della conduttrice e di suo marito. Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano altri progetti per il 2020, il matrimonio. Hanno dovuto rimandarlo per ben due volte ma ben felici di accogliere la loro piccolina con amore immenso.

I BIMBI VIP NATI NEL 2020

Anche Mara Carfagna quest’anno è diventata mamma per la prima volta di una bellissima bimba.

Così come Irene Cioni, ex velina di Striscia la notizia. Ricorderete Ramona Amodeo e Frizziero di Uomini e Donne, mamme anche loro in questo anno complicato. Così come Lara Zorzetto. Restiamo sempre su Canale 5 e Giulia Montanarini a 44 anni ha dato alla luce la sua prima figlia. Beatrice Valli invece ha messo al mondo la sua terza bambina, Azzurra. Susy Fucillo, ex ballerina di Amici, mamma per la seconda volta. Pamela Petrarolo, ex di Non è la Rai, mamma per la terza volta a 44 anni.

Dolcissime le bimbe di Costanza Caracciolo, la piccola Isabel è nata quando il virus terrorizzava davvero tanto. Alena Seredova oggi stringe tra le sue braccia la sua bimba dopo avere superato anche il covid.