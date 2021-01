La risposta di Alena Seredova sugli auguri di Natale a Ilaria D’Amico (Foto)

Non si smentisce mai Alena Seredova e la sua risposta sugli auguri di Natale a Ilaria D’Amico ci fa sorridere ancora una volta (foto). Una risposta arrivata sulle storie Instagram di Alena. La splendida modella impegnata con i suoi follower pronti a fare domande di ogni tipo ed ecco che arriva quella più impertinente, quella che riguarda la vita privata ma non solo la sua. “A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, naturalmente Ilaria D’Amico?”. In tutta la sua schiettezza la Seredova non ha avuto bisogno di riflettere e la sua reazione ha trovato l’approvazione di tutti. Niente contro la bella giornalista, attuale compagna di Gigi Buffon, ma Alena avrà forse per sempre il diritto di qualche piccola stoccata. Niente di grave, ovvio, massima sincerità mista a ironia e sassolini ancora nelle scarpe per la bella ceca che non si tirata indietro alla domanda su Ilaria D’Amico.

ALENA SEREDOVA RISPONDE ALLA DOMANDA INDISCRETA SU ILARIA D’AMICO

Se è vero che siamo tutti più buoni a Natale è anche vero che dietro ai tanti messaggi di auguri c’è a volte anche ipocrisia. Alena non sembra utilizzarla e alla follower ha risposto: “Guarda io sono buona tutto l’anno e non miglioro a Natale”. Nessun imbarazzo e nessun sorriso in più, non è la prima volta che la Seredova si toglie un sassolino dalla scarpa e lo fa con gran simpatia ed eleganza.

Non ha mai nascosto la sua delusione né l’impossibilità per lei di creare una famiglia allargata. I rapporti con Gigi Buffon sono ottimi ma è evidente che non ci siano invece rapporti tra Alena e Ilaria.