Laura Chiatti sempre più magra? L’attrice e Marco Bocci rispondono (Foto)

Chissà quante volte ancora Laura Chiatti dovrà sentirsi dire che è troppo magra, che deve ingrassare, mentre ha già spiegato che sta benissimo e il motivo per cui ha perso qualche chilo rispetto al passato. In realtà Laura Chiatti non è più gonfia, non sta più male a causa di alcuni alimenti che mangiava senza saperlo. Capita a molti, immaginiamo sia questo il motivo di quella che sui social alcuni follower dicono sia eccessiva magrezza. Chissà quando impareremo a non guardare più i chili in più o in meno lasciando in pace tutti, vip e persone comuni. Possibile che la prima cosa che si guardi di una persona sia una curva in più o in meno? L’ultimo post della Chiatti è in bianco e nero, una foto che può piacere o on piacere ma sarà libera di pubblicare ciò che vuole sul suo profilo social? “La morale migliore in questo mondo dove i più pazzi sono i più savi di tutti, è ancora di dimenticare l’ora” si legge nella didascalia ed ecco il primo che commenta: “Troppo magra…”.

LA RISPOSTA DI LAURA CHIATTI A CHI LE DICE CHE E’ TROPPO MAGRA

“La volpe che non arriva all’uva” risponde l’attrice e dovremmo imparare tutti a dare questa risposta. Ma arrivano nuovi attacchi di chi vuole farle notare che non è invidia ma si tratti consigli. Come se Laura Chiatti avesse chiesto consigli sul suo peso.

Ed ecco arrivare Marco Bocci, sempre presente: “Mamma mia che meravigliaaaaa”. E con questo commento di suo marito alla Chiatti non può certo interessare il parere di altri ma non possiamo saperlo davvero.

C’è chi può restarci davvero male se di continuo si sente ripetere che ha un chilo in più o in meno. In tanti le ripetono che sta per scomparire: “Il fatto è che lei si vanta della sua magrezza. Non è un dimagrire per motivi seri o anche per motivi estetici sani e personali… Lei fa del suo recente dimagrimento un vanto raro da indiare. Assurdo. Nessuno dovrebbe mai essere giudicato per il proprio fisico ma una donna che mette costantemente in evidenza una magrezza eccessiva deve accettare anche chi le fa notare stia superando la soglia”. Ha addirittura superato la soglia?