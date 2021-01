Antonella Clerici pubblica la foto di Maelle di qualche anno fa (Foto)

In attesa della diretta con E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici deve avere trovato tra i suoi ricordi, magari sui social o sul suo cellulare, una foto di sua figlia Maelle, ha pensato quindi di condividere quel dolce ricordo con tutti. Tra presente e passato la Clerici mostra molto della sua vita ai follower, al suo pubblico. Condivide con tutti le emozioni, le immagini che la commuovono e che tutti comprendono. La foto della figlia Maelle è un pieno di dolcezza. La sua bimba bellissima ha pochi anni, così simile al suo papà, così tenera, come oggi che sta per compiere 12 anni.

ANTONELLA CLERICI CHE NOSTALGIA CON MAELLE PICCOLISSIMA

La sua bimbina, come l’ha sempre chiamata lei fino a poco tempo fa, il 21 febbraio compie 12 anni, non è più così piccola ed ecco che come per ogni mamma scatta l’effetto nostalgia. Basta una foto ed ecco tutta la dolcezza.

Una vita felice per Antonella Clerici, la conduttrice lasciando Roma per condividere tutta la vita con Vittorio Garrone ha fatto la scelta migliore per lei e per sua figlia Maelle. Da figlia unica alla più piccola della famiglia con i fratelloni a cui è tanto legata; sono i figli di Garrone.

Tanti i messaggi teneri alla foto da bimba di Maelle, lei che sorride e corre, felice come sempre, bellissima. “Qualche anno fa” commenta la conduttrice aggiungendo un cuore rosso e il nome di sua figlia.