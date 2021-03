La famosa lite tra Kate Middleton e Meghan Markle: tutto è iniziato da lì

Quanto si è parlato e scritto della famosa lite che avrebbe visto protagoniste Meghan Markle e Kate Middleton e che avrebbe portato le due a non rivolgersi più la parola per tanto tempo? I media inglesi hanno cucito su questa storia pagine e pagine di giornali, di racconto. Dalla fase “c’eravamo tanto amate” all’odiarsi. Kate e Meghan per i media britannici erano passate in poco tempo da migliori amiche ad acerrime nemiche, tanto che i rapporti tesi tra loro, a detta dei giornalisti, avevano poi provocato la spaccatura anche tra Harry e William. Questa volta a parlare è Meghan che dà ovviamente la sua versione dei fatti e nell‘intervista a Oprah, spiega perchè lei e Kate hanno litigato.

La lite tra Meghan e Kate: la Markle racconta la sua verità

“È stata lei a far piangere me e non il contrario” , ha dichiarato Meghan nella sua intervista/confessione a Oprah.” È successo davvero per gli abiti delle damigelle e lei mi ha ferito profondamente. Ma erano giorni difficili, pieni di tensione. Kate poi si è dispiaciuta e mi ha chiesto scusa. Mi ha anche mandato dei fiori e scritto un biglietto di scuse. L’ho perdonata. Quello che non riesco a perdonare è che la vicenda è stata poi raccontata come se fossi stata io a far piangere lei. Invece la vittima sono stata io. Ma nessuno ha mai corretto questa versione. Domandatevi perché?” ha continuato Meghan parlando di questa vicenda.