Andrea Zenga e gli auguri a papà Walter: finalmente è festa

Per la festa del papà non mancano gli auguri anche sui social! E i vip si divertono con dediche e parole di bene verso i loro papà. Anche quest’anno purtroppo, molte famiglie sono separate per via del covid 19 e molti figli non hanno la possibilità di fare gli auguri al loro papà dal vivo! Ma c’è modo per fortuna, di vedersi grazie alla tecnologia. E chi festeggerà quest’anno una buona festa del papà sarà Walter Zenga! Pochi minuti fa sui social sono arrivati degli auguri speciali da parte di Andrea. La loro è una storia complicata e non è stato facile gestire al meglio questa situazione, soprattutto da adulti. Ma anche grazie al Grande Fratello VIP 5, Walter e Andrea si sono molto avvicinati e oggi, il giovane ex gieffino ha deciso di fare un importante gesto di riavvicinamento.

La festa del papà speciale di Andrea Zenga

Una prima festa sentita a quanto pare. Non ha molti ricordi di quando era piccolo ma ora vuole festeggiare con il suo papà. “La prima festa del papà sentita” scrive Andrea postando sui social una foto che ritrae insieme lui, suo padre e suo fratello Nicolò. Finalmente torna il sereno dopo tanti anni. L’avvicinamento televisivo non è rimasto tale, i fratelli Zenga hanno deciso di ricucire quel rapporto, strappato in modo così netto e definitivo quando erano ancora molto piccoli.

Nessun commento al momento invece da parte di Walter Zenga ma immaginiamo che al mister abbia fatto piacere ricevere questo regalo speciale oltre che agli auguri che di certo sono arrivati anche in privato. Tra l’altro agli auguri di Andrea si è unito anche Nicolò che ha scelto una foto di quando era molto piccolo insieme al suo papà e ha fatto al mister anche lui, gli auguri via social.

Pace fatta finalmente!