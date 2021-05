Nota stampa della Nazionale cantanti e dimissioni dopo il caso Aurora Leone

Dopo il video con le parole di Enrico Ruggeri, che non ha di certo migliorato la situazione, e la prima nota diffusa via social da parte della nazionale cantanti, arriva un nuovo comunicato. Questa volta si annunciano le dimissioni del dirigente che ha “invitato” Aurora Leone, attrice convocata per giocare nel corso della Partita del cuore, a lasciare la cena organizzata prima del match in quanto “donna” ( qui i fatti e i dettagli della vicenda) e quindi non degna di sedere a un tavolo con altri uomini che avrebbero partecipato all’evento. Il signore in questione aveva usato inoltre frasi offensive e sessiste nei confronti di Aurora tanto che l’attrice, sconvolta da quanto accaduto, aveva deciso di raccontare pubblicamente tutto quello che le era stato detto. Al suo fianco anche l’attore che lavora con lei, Ciro dei The Jackal. La denuncia social di Aurora e il suo racconto, hanno portato alcuni artisti a prendere le distanze da quanto stava succedendo. Eros Ramazzotti, tra i primi a scusarsi a nome della nazionale cantanti con Aurora, per dare un segnale molto forte, comunicato che non giocherà questa sera.

La nota della nazionale cantanti e le dimissioni

Nel comunicato si legge che la nazionale cantanti è amareggiata per quanto accaduto. “Io Gian Luca Pecchini , dirigente della NIC, mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare direttamente con Aurora Leone”. Pecchini vuole però fare anche delle precisazioni ed evidenzia che nessun artista che era presente alla cena, si è reso conto di quello che stava accadendo.

Qui le parole di Eros Ramazzotti

Gianluca Pecchini, era fino a poche ore fa, il direttore generale della Nazionale Cantanti non un membro qualsiasi dello staff.