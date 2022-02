Buon compleanno Maelle! I dolcissimi auguri di Antonella Clerici per la sua piccolina

Gli anni passano e Maelle ormai è una piccola donnina, anche se per la sua mamma resterà sempre la bambina dai capelli ricci ricci e scuri. Oggi è un giorno speciale: Maelle spegne 13 candeline e dai social arrivano gli auguri di Antonella Clerici che dedica un dolce messaggio a sua figlia in questa occasione così speciale. Non perde occasione la conduttrice di Rai 1, appena può per mostrare anche sui social quanta dolcezza c’è in Maelle, che ama preparare i dolci di compleanno per tutti e che adora la vita nel bosco, tra gli animali che lei ama. E la foto scelta dalla Clerici per festeggiare questo compleanno, è proprio un manifesto di tutto l’amore che la piccola Maelle ha per gli animali!

I dolci auguri di Antonella Clerici per la sua Maelle

Il messaggio per Maelle: “Amore mio oggi compi 13 anni…sei una ragazza speciale, sensibile, ironica, adorabile. Vorrei poter fermare il tempo x tenerti stretta ma amo vederti crescere e intraprendere nuove strade lasciandoti libera di esprimerti e vigilando da lontano. Sono fiera di te e ti voglio un bene immenso, l’amore della mamma.”

In una delle ultime interviste per Gente, Antonella Clerici aveva descritto così sua figlia: “E’ alta un metro e 70, adora cucinare e ora che è nella fase preadolescenza, è alla ricerca della sua piccola indipendenza . A volte dice: ‘Mamma, vado alle giostre’. Poi la vedo uscire di casa e mi rendo conto di quanto sia diventata grande. Sai cosa mi rende orgogliosa? Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà”.

Parlando della sua donnina, la Clerici aveva dichiarato: “Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione anche se studia tanto e sa di essere preparata. E Maelle, come me, non ama mostrarsi”.