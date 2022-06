Francesca Barra nota un abbassamento della voce post covid, assurdi gli attacchi che sta ricevendo

Francesca Barra ha avuto il covid, sono passati un po’ di mesi ma nota degli strascichi, una situazione in cui si ritrovano varie persone. La giornalista ha chiesto se anche altri come lei avevano un abbassamento della voce, da lì sono partiti attacchi assurdi da parte di chi ovviamente non ha capito nulla del suo post ma anche di chi è contro il vaccino. Francesca Barra si è vaccinata in gravidanza, scelta che rifarebbe, ma si trova costretta ancora oggi a ripetere che non ha alcun problema di salute legato al vaccino. E’ a causa del covid, del virus, che ha dei problemi alla voce, nulla di grave ma di fastidioso. Se ne è accorta provando a raggiungere note più alte mentre canta ma nonostante abbia cercato di fare chiarezza c’è chi continua ad insultarla per il vaccino fatto durante la gravidanza. Non ci pensa due volte, Francesca Barra è pronta a denunciare ed è quello che dovrebbero fare tutti, perché non si possono mettere in giro voci assurde, creare dal nulla un problema di salute inesistente. Sono state travisate le sue parole e dopo avere chiesto al sito che ha pubblicato un titolo che poteva ingannare di rettificare c’è chi continua a non capire.

Francesca Barra: offese, accuse, giudizi sul vaccino in gravidanza

“In pochissimo tempo la notizia diventa: ” problemi di salute post vaccino in gravidanza” e su Twitter iniziano a riempirmi di offese, accuse, di giudizi sul vaccino in gravidanza e sul fatto che io sia una pazza ad aver messo in pericolo la vita di mia figlia e che se ho problemi di salute (compreso il rischio di lasciare orfani i miei figli), in fondo mi sta bene perché mi sono vaccinata in gravidanza)”. La giornalista non ha intenzione di evitare l’ennesima battaglia perché è un triste fenomeno che riguarda tutti, anche chi ha davvero seri problemi di salute.

“Se ne infischiano della smentita e ora rilanciano dicendo : “eh ma comunque ti sei vaccinata o no?” Come dire:” tanto arriveranno i problemi”… diversi odiatori no vax mi hanno bloccata, ma continuano a citare mia figlia con ovvie conseguenze legali. Ma non mi capacito di come sia possibile che per ore non plachino il loro odio e che tutto ciò non vi faccia tremendamente paura (l’ignoranza intendo). Chiedo a tutti voi di non dare credito a simili fake, dì non assecondare chi fornisce informazioni sullo stato di salute altrui (un abbassamento di voce quando canto per il quale sto facendo indagini con i medici). E soprattutto lasciate stare i miei figli, perché su questo non mollo”.