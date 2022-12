E’ ancora polemica dopo la morte di Lando Buzzanca, il dottor Tomaselli: “morto nel peggiore dei modi”

E' ancora il dottor Tomaselli a polemizzare dopo la morte di Lando Buzzanca: il suo attacco

La compagna di Lando Buzzanca promette battaglia. Nel giorno del dolore per la morte dell’attore, la sua compagna parla poco ma le parole bastano per far capire che sentiremo parlare ancora di questa vicenda. Da mesi la Della Valle si batte per portare fuori dalla RSA in cui Lando era in precedenza ricoverato, l’attore. Da poco tempo Buzzanca, dopo una caduta, si trovata in un altro posto, dove, aveva raccontato il figli, ci si prendeva cura di lui nel migliore dei modi possibili. A detta però della compagna di Buzzanca, e del dottor Tomaselli che in queste settimane si è più volte pronunciato, Lando era stato distrutto fisicamente, annientato, nei mesi in cui era stato in cura nella RSA. Magro, provato, stanco e desideroso di lasciare quel posto il prima possibile. Una versione che contrastava con quella data da Massimiliano, il figlio di Lando Buzzanca che si era fidato ciecamente del personale della struttura presso la quale il padre era ricoverato, raccontando più volte, anche in tv, della situazione. Massimiliano Buzzanca, dopo che il dottor Tomaselli qualche settimana fa aveva parlato delle condizioni di salute di suo padre, aveva replicato, minacciando di querelarlo. Ma il medico non si è fermato e anche ieri, ha voluto esprimere senza censure il suo pensiero, dopo la morte di Buzzanca.

Qui le parole di Massimiliano

Dai social il duro attacco del dottor Tomaselli

Poche ore dopo la morte di Lando Buzzanca, il medico che aveva raccontato delle sue disperate condizioni di salute ha scritto: “Ora diamo spazio alla ipocrisia degli ASSENTI e al lamento dei “colpevoli” Lando è morto nel modo peggiore.” Immaginiamo che in questa battaglia, il dottore sia schierato dalla parte di Francesca, la compagna di Lando, avendo postato per ricordare l’attore morto a 87 anni, una foto che lo ritrae in compagnia della donna.

Non sono mancate anche le parole di accusa della donna, pronta ad avere giustizia e verità per Lando.