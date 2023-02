Selvaggia Lucarelli su Fedez: “E’ una falena, ha rubato la luce a Chiara e a tutti”

E' durissima Selvaggia Lucarelli su Fedez: è come una falena vuole rubare la luce a tutti e ha rubato la luce anche a sua moglie Chiara

Nel suo podcast Il sottosopra, Selvaggia Lucarelli ha cercato di spiegare quello che a suo dire, sarebbe successo, nel corso del Festival di Sanremo, parlando dei Ferragnez e in particolare di Fedez. Lo ha descritto con queste parole: “Fedez è una falena. Come le falene- lui ombroso, diffidente, con la cameretta dei giochi in cui chiudersi nel suo mondo rabbioso e infantile – è uno a cui piace il buio ma ha sempre bisogno di una fonte luminosa per orientare la bussola del successo. Come alle falene gli servono la luce della luna e del sole che tramonta, e quello sarebbe sano, solo che non capisce che il sole a un certo punto tramonta e bisogna saper scomparire e allora vuole anche la luce delle lampadine e di tutto ciò che brilla.” Inizia così il podcast della scrittrice e giornalista, che prova a dare anche una spiegazione a tutto quello che sta accadendo nelle ultime ore. Tutti parlano dei Ferragnez, della presunta crisi tra loro, di come Chiara sia rimasta delusa dal fatto che Federico le abbia rubato la scena ( tutte supposizione si intende). Per la Lucarelli, la prova Sanremo, non è stata superata dalla coppia. Perchè le cose che accadono in diretta, sfuggono al controllo di chi è abituato a gestire tutto al meglio. Ma allo stesso tempo sottolinea come per la prima volta, si sia vista davvero tutta l’essenza di Fedez, non quello che viene raccontato nelle serie di Amazon. Qui era vita vera ed è emerso il carattere di Federico, che a detta della Lucarelli: “da anni, fatica a produrre qualcosa che non preveda arraffare e inglobare talenti di altri. Non appena scorge qualcuno che si affaccia o esplode sul mercato, funziona e funziona bene senza di lui, propone singoli da cantare insieme, apparizione insieme su qualche palco, collaborazioni, selfie, qualunque cosa.” Nel suo podcast la giornalista, cita Achille Lauro, Tananai, Rkomi ( tra gli altri). Non solo, rivela anche aneddoti, come quando in pandemia, alcuni collaboratori di Conte decisero di chiedere agli influencer di sensibilizzare tutti sull’uso delle mascherine e in attesa di lanciare i messaggi, chiesero però di non dire nulla su quanto stesse accadendo. Fedez invece lo fece, dicendo che lui e sua moglie erano stati contattati da Conte…Perchè, a detta della Lucarelli, ha bisogno di brillare, sempre e perennemente. Gli esempi sono tanti e la conclusione per Selvaggia, è molto semplice, ha pochi dubbi.

Fedez e la mania di protagonismo: la spiegazione della Lucarelli

Quello che Fedez ha fatto a Sanremo, è andato a quanto pare oltre la sua mania di protagonismo: “E con la moglie, a Sanremo, ha fatto la stesa cosa: ha rubato la luce a lei, ai cantanti, ai dirigenti, a tutti.” La giornalista fa notare che no, non ha fatto come gli altri mariti, non è rimasto a casa ( cita Enrico Mentana che non ha neppure parlato della Fagnani al Festival, cita Zingaretti che era lì sul palco a fotografare sua moglie e a fare video da postare sui social mentre si nascondeva dai paparazzi). Fedez a Sanremo ci è arrivato: sulla nave per cantare, sul palco con gli Articolo 31, ogni giorno protagonista di una polemica. Ma non gli è bastato. Non gli è bastata la prima fila all’Ariston. Non gli sono bastate le ore di tv con il suo podcast Muschio Selvaggio. La polemica lanciata sui social contro Anna Oxa. E’ andato oltre e durante la finale ha tolto tutta la luce che Chiara, alla sua prima apparizione televisiva, avrebbe dovuto avere.