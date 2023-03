Luca Salatino in ospedale preoccupato dopo l’operazione: “Il nervo è stato danneggiato”

Luca Salatino è in ospedale, dopo due ore in sala operatoria non riesce a fare alcuni movimenti

Ieri Luca Salatino è entrato in sala operatoria e si è sottoposto a due ore di intervento alla schiena. Poco dopo ha rassicurato tutti dicendo che l’operazione era andata bene ma con il passare del tempo ha capito che c’era qualche problema. Luca Salatino è preoccupato ma cerca di essere forte, racconta come sta e che il nervo è stato danneggiato. Non può fare alcuni movimenti, non sa se riuscirà a recuperare del tutto ma cerca anche di ironizzare mostrando che condivide la stanza d’ospedale con una persona che non lo fa rilassare molto, che di notte russa e di giorno parla tanto. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva lasciato la casa del GF Vip perché non riusciva più a stare lontano dalla fidanzata. Per come stanno andando le cose al Grande Fratello vip ha preso la decisione più saggia ma in ospedale non sta vivendo momenti sereni.

Luca Salatino dopo l’operazione alla schiena

“L’intervento è durato due ore e ora sto un po’ con i dolori – ha scritto Salatino sul suo profilo social – vi voglio bene torneremo più forti che mai…”.

Poi un’altra storia, Salatino ha aggiornato sulle condizioni di salute spiegando altro: “Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare come prima… noi ce la mettiamo tutta“. Si fa forza da solo, sapeva che l’intervento era delicato ma è anche fiducioso, magari dopo la convalescenza riuscirà a recuperare del tutto.

Affronterà tutto con il sorriso e con l’amore della famiglia, della sua compagna. Lo attende un periodo duro ma anche bello perché sono importanti i progetti che Luca ha con Soraia. Insieme hanno deciso di non stare più lontani, di convivere. Sarà Luca a trasferirsi da lei a Como ma adesso deve riprendersi del tutto e i follower non possono che sostenerlo.