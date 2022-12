Luca Salatino perde punti: un gesto molto brutto contro Oriana fa esplodere l’indignazione sui social

Pessima davvero la reazione di Luca Salatino nei confronti di Oriana Marzoli nella casa del GF VIP 7

Quella del 26 dicembre 2022 potrebbe essere l’ultima puntata di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello VIP 7 e forse, per l’ex tronista di Uomini e Donne, è davvero arrivato il momento di lasciare il reality di Canale 5. Sono mesi che minaccia di abbandonare, di lasciare per via della mancanza della sua fidanzata. E spesso, ha delle uscite molto molto brutte nei confronti dei suoi compagni di viaggio. E se contro gli uomini, passano magari inosservate, quando ha gli stessi atteggiamenti con le donna, si nota molto di più, come è successo poche ore fa quando contro Oriana, ha fatto davvero un brutto gesto che tutto il pubblico che segue il Grande Fratello VIP 7, non ha potuto fare a meno di notare. Tutto è iniziato da una battuta innocua di Oriana, che a quanto pare, pensava di avere la confidenza di poter giocare con Salatino. Ma invece il romano, non ha per nulla apprezzato il fatto di esser chiamato, in modo ironico, “Soraio” dalla Marzoli. Oriana stava scherzando anche con Edoardo Tavassi ma Salatino non ha preso affatto bene il nomignolo che la venezuelana gli ha dato.

La reazione di Luca Salatino contro Oriana indigna i fan del GF VIP

“Non ti allargare, non ti allargare… Non mi va di litigare proprio… vedi di farti i cazz* tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh… fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!” sono state le parole di Salatino. Ma più che le sue parole, sono stati i gesti a colpire, visto che ha quasi strattonato in malo modo la ragazza. Oriana è rimasta praticamente immobile, interdetta, non riuscendo a spiegarsi il perchè di quella reazione.

Oriana che è rimasta freezzata dopo la reazione di Salatino#GFvippic.twitter.com/9TzFLxuavH December 25, 2022

Il video è ovviamente diventato virale, e molti spettatori sono persino arrivati a chiedere la squalifica per Salatino, stanchi di questo suo atteggiamento.