Shannen Doherty dopo il cancro il dolore del divorzio: il suo messaggio

Dopo la malattia anche il divorzio dal marito, per Shannen Doherty è un periodo terribile

Nessuno avrebbe mai immaginato che Shannen Doherty avrebbe divorziato da suo marito, perché con Kurt Iswarienko sembrava un amore eterno, fortissimo speciale. Sembravano una coppia unita anche nella malattia, quella di Shannen, il cancro al seno, quel maledetto tumore che da anni le sta rovinando la vita. E’ il terzo divorzio per Shannen Doherty, la splendida Brenda di Beverly Hills 90210, l’attrice che abbiamo ammirato anche in Streghe e People. E’ con una sua frase, un messaggio doloroso e importante che è saltato fuori il divorzio. Sembra che la coppia si sia separata lo scorso gennaio, che lei abbia chiesto l’assegno di mantenimento e che all’ex marito non venga assegnato nulla. Si vocifera che Kurt possa averla tradita ma nessuno dei due ha detto nulla, non c’è alcuna conferma né una smentita sui pettegolezzi che girano.

Shannen Doherty, un altro dolore nella sua vita

“Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale” è questa la frase che appare bianco su nero sul profilo social dell’attrice. Facile pensare che sia rivolta al suo ex marito, che Kurt l’abbia delusa e ferita profondamente.

“Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta” è quanto ha detto la sua portavoce, è lei che ha confermato l’addio tra i due.

E’ il terzo matrimonio che va in frantumi, è la terza volta che cade per lei il sogno. Shannen Doherty non ha mai preso l’impegno delle nozze con leggerezza ma evidentemente non è molto fortunata in amore. Shannen Doherty e Kurt Iswarienko si sono sposati nel 2011. Prima lei è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e dopo 10 anni un altro di matrimonio con Rick Salomon.

Nel 2015 la diagnosi del cancro al seno e un lungo calvario. Accanto all’attrice però lui c’era sempre ed era lei a dirgli sempre grazie perché non l’ha mai lasciata sola, nemmeno nei momenti più duri. “Brutta, calva e pelle e ossa, lui c’era” sì, c’era anche quando si sentiva così ma adesso è finita.