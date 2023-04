Per George un ruolo speciale: è il paggetto d’onoro per nonno Re Carlo III

Il piccolo George è stato scelto come paggetto d'onore per l'incoronazione di nonno Carlo III, il re. Che cosa dovrà fare?

Il principe George, figlio di nove anni dei principi di Galles William e Kate, si appresta a diventare il paggetto d’onore del Re nella cerimonia del 6 maggio. Questo fatto rappresenta una svolta storica nella tradizione della Corona: per la prima volta un futuro monarca – George è secondo nella linea di successione al trono – ricoprirà un ruolo ufficiale in un’incoronazione in così giovane età. La notizia è stata annunciata da Buckingham Palace e ha subito attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Il principe George guiderà la sfilata dei paggetti di Carlo III al suo ingresso nell’Abbazia di Westminster e sarà affiancato da altri giovani nobili, tra cui il tredicenne Nicholas Barclay, nipote di Sarah Troughton, cugina del re; Lord Oliver Cholmondeley, di 13 anni, figlio del marchese David, da poco nominato Lord-In-Waiting, e Ralph Tollemache, di 12.

Che cosa fanno i paggetti nel giorno dell’incoronazione

Nel ruolo di paggetti della regina, ci saranno invece tre nipoti della moglie del sovrano: i gemelli Gus e Louis Lopes, 13 anni, e Freddy Parker Bowles, 12, ai quali si aggiungerà Arthur Elliot, 11, nipotino della sorella di Camilla. Questo fatto rappresenta uno strappo alla tradizione che riflette la volontà di mostrare la famiglia allargata nell’ottica di una società aperta e moderna. Infatti, i figli e i nipoti di Camilla hanno tutti partecipato ai funerali di stato della regina Elisabetta a settembre.

Ma cosa fanno esattamente i paggetti d’onore? Essi prendono parte alla processione nell’abbazia di Westminster e aiutano i sovrani con il pesante strascico delle vesti. L’idea di coinvolgere George in questa cerimonia rilancia l’idea della futura stabilità della monarchia ed è stata a lungo oggetto di discussione, proprio per la giovane età del bambino.

Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato che “i principi di Galles sono entusiasti del ruolo del principe George” e pensano che il figlio sia abbastanza grande da comprendere l’importanza del ruolo che ricoprirà. È importante ricordare che Re Carlo aveva solo quattro anni quando la madre, la regina Elisabetta, fu incoronata nel 1953. Prese parte solo al momento dell’investitura e dell’incoronazione nel corso della lunga cerimonia durata oltre tre ore.

In ogni caso, la nomina di George a paggetto d’onore rappresenta un momento storico per la monarchia britannica e fa ben sperare per il futuro della Corona. La sua giovane età non sembra spaventare la famiglia reale, che si dice entusiasta di questa scelta. La cerimonia del 6 maggio sarà quindi un evento da non perdere per tutti coloro che amano la storia e la tradizione della Gran Bretagna.