La Marcuzzi fa sfiorare la gaffe ad Antonella Clerici: sarebbe stata l’ennesima del “cactus”

Gaffe sfiorata in diretta per Antonella Clerici: tutta colpa delle pale di cactus di Alessia Marcuzzi

Momenti di grande leggerezza e allegria nella puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda oggi 31 maggio 2023 su Rai 1. Antonella Clerici deve ancora rimettersi in piena forma ma oggi al suo fianco ha avuto Alessia Marcuzzi che l’ha anche aiutata tra aneddoti, sorrisi e racconti.

Nello spazio dedicato all’altalena però, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che per l’ennesima volta, la conduttrice, ha sfiorato la gaffe. E sarebbe stata l’ennesima visto che la Clerici è la regina delle gaffe, anche se questa volta non era “colpa” sua ma della Marcuzzi che raccontando un aneddoto ha tirato fuori le palle del cactus, o meglio…le pale del cactus.

Gaffe scongiurata, le due conduttrici, che sono anche molto amiche nella vita reale, hanno chiacchierato di viaggi, di vita vera, di esperienze fatte e anche di amore, tanto che poi la Marcuzzi ha anche parlato per la prima volta della sua vita privata dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi. Pare che nel suo cuore ci sia posto per un altro uomo, anche se non si è sbilanciata molto ha comunque fatto capire di non essere più single.

Alessia Marcuzzi e Antonella Clerici insieme in tv-Ultimenotizieflash.com

Insieme dunque le due conduttrici hanno intrattenuto il pubblico di Rai 1 in questa settimana non facile per la Clerici che lunedì, è stata costretta a fermarsi per via di un forte febbrone mentre ieri è tornata in onda nonostante gli acciacchi.

Gaffe sfiorata a E’ sempre mezzogiorno

La Marcuzzi dunque, raccontando di un viaggio in Messico, quando era solo una bambina, ha spiegato:

Ecco lì in quel viaggio ho mangiato una cosa che non avevo mangiato mai da nessuna altra parte. Ho mangiato le pale non le palle, le pale , le pale del cactus. Non le palle del cactus, le pale

Antonella Clerici non ha potuto ovviamente trattenere le risate:

Ah le pale di cactus, no perchè poi le due cose se cambi cactus le due cose, sai può venir fuori un delirio, sai che io su queste cose ecco…Io wow…

La nostra Antonellina questa volta se l’è cavata egregiamente e non finirà nella rubrica I nuovi mostri, o forse si…L’appuntamento con E’ sempre mezzogiorno, si spera senza gaffe, è per domani 1 giugno 2023 con una nuova puntata in diretta su Rai 1. Per il momento la conduttrice non ha confermato o smentito le voci che vorrebbero una chiusura anticipata del programma. Questa mattina era stato il sito Tvblog a lanciare l’indiscrezione.