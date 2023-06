Home » News dal mondo » La stoccata “algida” della Lucarelli a Bonolis e Bruganelli passa per Damiano e Giorgia Soleri News dal mondo La stoccata “algida” della Lucarelli a Bonolis e Bruganelli passa per Damiano e Giorgia Soleri Maria Milano Non è tardata ad arrivare la bordata avvelenata di Selvaggia Lucarelli su Bonolis e Bruganelli prima, su Soleri e David dopo

Non aveva ancora commentato la notizia del divorzio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Selvaggia Lucarelli, ma lo ha fatto questo pomeriggio, dopo un altro caso scoppiato tra le pagine della cronaca rosa. E’ la fine della relazione di Damiano David e Giorgia Soleri che fino a pochi giorni fa, si facevano scatti in accappatoio in camera da letto e dediche d’amore sotto foto particolari. Oggi invece ecco Damiano in discoteca, con i suoi capelli biondo platino che non hanno portato benissimo, nè alla Roma nè alla sua storia d’amore, visto che con la Soleri, è finita. Finita così, “de botto” si direbbe a Roma, come così “de botto”, il David si è ritrovato tra le braccia di un’altra pulzella ( con tanto di video e limonata sui social a portata di tik tok).

Ma del resto, come la stessa Selvaggia Lucarelli ci ha ricordato, questa è vita vera. Poche ore fa aveva scherzato, sulla scelta di Bonolis e Bruganelli, di raccontare del loro divorzio in modo “elegante” con un giornalista accanto. “Sembrava il falò di Temptation Island” aveva detto sui social la giornalista, che è una grande appassionata del programma di Canale 5. Insomma la fine della storia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli era nota a tutti, ma i due hanno smentito per mesi, per poi trovarsi faccia a faccia su due poltrone.

Il bacio tra Damiano e una ragazza misteriosa in discoteca-Ultimenotizieflash.com

La stoccata della Lucarelli a Bonolis e Bruganelli

Con una storia su instagram La Lucarelli ha commentato:

E dopo quelle rotture algide in cui la gente va a confessarsi in video da un giornalista, torniamo a quelle rotture genuine e schiette, alla vecchia maniera: lui che limona con un’altra in discoteca. Questa è vita vera, quella che abbiamo attraversato tutti, l’altra è fiction

Nel frattempo sui social Damiano aveva voluto precisare che la storia con Giorgia era finita un paio di giorni fa. Forse non era il caso di lasciarsi andare così in discoteca, ma alla fine, come direbbe qualcuno…So’ ragazzi…