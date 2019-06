Brigitta Boccoli col pancione a 47 anni, è bellissima all’ottavo mese di gravidanza (Foto)

Brigitta Boccoli presto sarà mamma per la seconda volta, la moglie di Stefano Nones Orfei ha un gran pancione, è all’ottavo mese di gravidanza, al settimo cielo per l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per il loro primogenito Manfredi. Brigitta Boccoli e Stefano Orfei si sono conosciuti durante la partecipazione della showgirl al programma Reality Circus, si sono innamorati e da quel momento sono diventati inseparabili. Per amore la Boccoli ha trasformato la sua vita ed ha realizzato il suo sogno di famiglia. Manfredi è grande ma un altro figlio non arrivava e così Brigitta Boccoli e Stefano Nones hanno deciso di affidarsi alla fecondazione assistita e il sogno sta per diventare realtà. Manca pochissimo al parto, alla nascita del secondo figlio. E’ la rivista Vero a mostrare le foto della coppia, della Boccoli bellissima con un gran pancione. Si occupano insieme della spesa, lei sceglie con cura la frutta e poi è Stefano ovviamente a portare via dal supermercato tutti i sacchetti.

IN ESTATE BRIGTTA BOCCOLI SARA’ MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

Brigitta Boccoli racconta della fecondazione assistita

Subito dopo la spesa arriva anche Manfredi e Brigitta si dirige subito verso il suo bambino, salgono tutti e tre insieme in macchina e via verso casa. Volevano un altro bambino e per restare incinta la showgirl è ricorsa alla fecondazione assistita, l’ha spiegato dal primo momento, appena ha confermato di essere in dolce attesa.

E’ dovuta ricorrere a forti trattamenti ormonali che come potete immaginare hanno influito molto sul suo corpo e sul suo umore ma suo marito le è sempre stato accanto, l’ha sempre sostenuta. Brigitta Boccoli ha raccontato con molta serenità il percorso che l’ha portata a questa seconda gravidanza. Sorride ai paparazzi che l’hanno beccata in un giorno come tanti, bellissima e dolce come sempre.

