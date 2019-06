Antonella Clerici e il suo pranzo in vacanza, insalata dell’orto e torta golosa fatte in casa (Foto)

Antonella Clerici tra un impegno e l’altro di lavoro si gode le sue vacanze a Portofino nel pieno del relax con il suo compagno, Vittorio Garrone, e ovviamente con la sua bambina, Maelle, quando non è con il suo papà (foto). Non perde il contatto con il suo pubblico la conduttrice che da quando ha terminato la sua esperienza lunghissima con La prova del cuoco non può fare a meno di mostrare, ancora più di prima, i pranzi che gusta e lo spettacolo di cui godono i suoi occhi. Qualcuno le rimprovera di ostentare troppo ma non è per niente così, Antonella Clerici ci regala semplicemente splendidi panorami e piatti non poi così complessi. Una torta fatta con mele e pinoli e un’insalata dell’orto con carote, finocchi, pollo, bacon, avocado e dadolata di arance, questo il suo pranzo di ieri a cui magari avrà aggiunto anche un pezzetto di pollo glassato con le patate che si notano sul tavolo. La Clerici però mostra il colore, l’estate, la leggerezza.

ANTONELLA CLERICI CUCINA IN VACANZA?

No, fa sapere a chi si complimenta con lei per il bel pranzetto che non è farina del suo sacco, non è lei a cucinare a Portofino. Davvero invitanti i piatti che mostra la conduttrice di Rai 1 e sono anche ottimi suggerimenti da seguire. Possiamo preparare tutti una deliziosa insalata estiva ricca come la propone la Clerici. Magari non avremo il panorama di Portofino ma sarà ugualmente un’ottima insalata da gustare, gli ingredienti li ha suggeriti, basta solo grigliare il pollo, tostare bene il bacon e affettare sottile sottile il resto.

Per la torta di mele e pinoli affidiamoci alle ricette di Anna Moroni o anche a quelle di Natalia Cattelani, Alessandra Spisni e le altre meravigliose maestre in cucina che hanno riempito le edizioni de La prova del cuoco.