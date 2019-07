Sonia Bruganelli pubblica la foto di chi avrebbe insultato sua figlia e arrivano le scuse (Foto)

Sonia Bruganelli incassa qualunque critica, anche le più pesanti ma sui social guai a toccarle i figli; come tutte le mamme la moglie di Paolo Bonolis ha messo a tacere il follower che si era permesso di commentare la foto con Silvia, anzi l’ha condotto alle scuse (foto). Forse in realtà davvero il malcapitato non aveva alcuna intenzione di essere cattivo nei confronti della Bruganelli e della figlia sedicenne, forse davvero pur seguendola su Instagram non conosce la storia della sua famiglia. In passato Sonia ha confidato in un’intervista a Gente cosa è accaduto alla nascita di Silvia, le conseguenze, i momenti duri per tutta la famiglia ma a prescindere da questo nessuno dovrebbe permettersi di offendere gli altri. Alla moglie di Paolo Bonolis piace stuzzicare proprio gli haters, gli invidiosi, infatti pubblica spesso foto che mostrano parte della sua vita agita. Per qualcuno ostenta troppo, per tutti gli altri è solo un bel vedere, c’è ammirazione per chi ha saputo realizzare tanto nella vita e non mostra le lacrime pur versandole come tutti.

SONIA BRUGANELLI MOSTRA IL VOLTO DI CHI HA COMMENTATO LA FOTO DI SUA FIGLIA

Nello scatto l’amore di una mamma ma la noia di una adolescente che vorrebbe fare altro e il follower commenta: “Sarà perché ho da poco visto al cinema Annabelle 3……ma Silvia ha una espressione a dir poco …INQUIETANTE” aggiunge una faccina che non mostra cattiveria ma a Sonia è sembrato un commento orribile. Ha quindi deciso di pubblicare il volto di questa persona che subito dopo ha risposto: “Da tanto tempo seguo Sonia su Instagram con simpatia , apprezzando particolarmente il suo lato ironico. Il mio commento oggetto di “attacchi fuori luogo” NON aveva alcuna intenzione di essere offensivo ma solo ed unicamente ironico, evidentemente però non ci sono riuscito. Ad ogni modo , chiedo scusa alla signora Sonia , pur ribadendo nuovamente che il mio voleva essere solo un commento dissacrante, ma visto le circostanze, che non conoscevo, potevo risparmiarmelo”.

Scuse accettate da parte di Sonia che un attimo prima aveva scritto: “Questo è il signor… che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto”. Questa volta tutto si è risolto in un attimo con pieno dispiacere di tutti.