Letizia di Spagna lascia di stucco con l’ultimo outfit prima delle vacanze (Foto)

Letizia Ortiz continua ad incantare tutti con i suoi outfit ma l’ultimo li batte davvero tutti (foto). Un tubino attillato, un rosa accesso che ricorda un po’ i colori di Barbie e che le dona moltissimo. Abbiamo ammirato Letizia di Spagna in tanti suoi look, sempre perfetti, spesso così diversi uno dall’altro, costosissimi ma anche davvero low cost, come l’ultimo di Zara, circa 20 euro. Ogni volta la moglie di re Felipe riesce ad essere perfetta, merita anche del suo corpo così tonico, ancora di più del sorriso sempre presente, dei modi di fare così semplici ed eleganti. Spigliata, bellissima, l’ex giornalista continua a conquistare tutti e con l’ultimo tubino rosa abbinato agli accessori dello stesso colore è a dir poco stupenda. Anche in rosso era bellissima ma non c’è dubbio che siano questi colore e modello che le donano più di tutti gli altri.

DOPO L’USCITA IN ROSSO LETIZIA DI SPAGNA PUNTA SUL ROSA E NON SBAGLIA

Letizia Ortiz indossato un vestito pitoccato di Zara

Un colore che fa risaltare ancora di più la sua bellezza e inoltre il tubino aderentissimo abbinato alle décolletées e pochette dello stesso colore completano l’outfit. Letizia aggiunge il make sempre adatto mai eccessivo, niente gioielli e i capelli raccolti in una coda bassa.

Letizia Ortiz è così glam, affascinante e alla moda al tempo stesso. C’è chi dice che stia collezionando una gaffe dietro l’altro ma si tratta davvero di piccolissimi errori, niente di così grave per il protocollo. Le rimproverano che è un po’ troppo spigliata ma la verità è che sempre così gentile con tutti che arriva con attimi di ritardo accanto a suo marito che spesso non la trova. Poco importa, con gli outfit giusti e la sua bellezza si può perdonare tutto.