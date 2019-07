Charlene Wittstock al gala con un abito bellissimo ma il volto ritoccato (Foto)

Charlene Wittstock sta forse esagerando un po’ troppo con i ritocchini al viso, in molti sembrano convinti di questo, soprattutto dopo le ultime foto della moglie di Alberto di Monaco scattate a un evento pubblico a cu hanno paretcipato (foto). Charlene di Monaco in coppia con il principe ha partecipato al gala della Croce rossa, bellissima nel suo meraviglioso abito verde ma sempre più simile a Michelle Pfeiffer. E’ davvero così? A 41 anni la principessa di Monaco ha già il viso così tirato? I tabloid francesi più cattivelli non hanno dubbi e puntano gli occhi sul volto della bella Charlene. L’eleganza non si discute, se stia esagerando con i ritocchi, forse sì. Un pesante ricorso alla chirurgia estetica, dice qualcuno e in effetti i lineamenti sono un po’ diversi rispetto al passato ma è pur vero che invecchiando si cambia.

CHARLENE DI MONACO RITOCCA ANCORA IL VISO?

Una tiratina, una sistematina, chi non lo farebbe, tutte vorremmo vederci sempre giovani e con il viso fresco. Sono tantissimi i metodi per apparire ben più giovani dell’età anagrafica, non necessariamente la chirurgia estetica. Non sarebbe però meglio una ruga in più e non cambiare così tanto?





Alla festa della Croce Rossa Charlene e il principe Alberto di Monaco si sono mostrati più affiatati che mai, hanno ballato insieme e hanno mostrato tenerezze in pubblico a cui di certo non ci avevano abituato. Il resto della famiglia reale non era presente, tutti presi dal recente matrimonio di Louis Ducruet, il primogenito di Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet, la sua ex guardia del corpo. Qui le foto del matrimonio di Louis Ducruet, che sembra sia anche il nipote preferito del principe.