L’estate vip delle conduttrici Mediaset in vacanza: dal mare italiano ai viaggi in giro per il mondo (FOTO)

Che estate sarebbe senza cronaca rosa e senza le foto al mare delle conduttrici più amate del piccolo schermo? C’è chi sceglie il nostro mare, chi ama l’Italia e non la lascia e chi invece approfitta di questo periodo di vacanza per godersi dei viaggi in giro per il mondo. Che estate stanno vivendo le conduttrici di Canale 5? Maria de Filippi anche questa estate resta in Italia. La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato in diverse occasioni che non ama prendere l’aereo ma soprattutto non ama viaggiare in giro per il mondo, ha bisogno del suo porto sicuro e per questo in estate si gode la sua casa al mare, in Toscana insieme a colleghi e amici che spesso le fanno visita. Questa estate però si è spostata anche in Corsica, rigorosamente in barca.

ESTATE 2019: ECCO COME PASSANO LE VACANZE LE CONDUTTRICI MEDIASET

Anche quest’anno Maria si mostra in bikini con fisico perfetto. Più passa il tempo e più è in forma. Vale lo stesso discorso per Barbara d’Urso che, superati i 60 anni, sfoggia un fisico da teenagers. Per lei l’estate è al mare tra la Sicilia, Capri, la costiera e la Toscana. Un giro dell’Italia prima di riprendere gli impegni. Manca poco: tra un mesetto infatti la rivedremo sul piccolo schermo al timone di Pomeriggio Cinque.

Vacanze in giro per l’Italia e non solo per Ilary Blasi che si gode principalmente, come fa ogni anno, la sua Sabaudia. Il litorale romano è nel cuore della conduttrice e della famiglia Totti. Tra l’altro Ilary è finita su tutti i giornali per aver accolto sulla sua barca, il paparazzo che la stava fotografando.

Federica Panicucci rigorosamente insieme al suo Marco Baccini sceglie le Maldive ma anche l’Emilia Romagna per il mare. Vacanza culturale invece a New York nel mese di luglio. E Silvia Toffanin invece anche quest’anno opta per la Sardegna. Le sue vacanze però, come sempre, sono top secret. E’ invece negli Stati Uniti Alessia Marcuzzi per un viaggio all’insegna dell’avventura insieme alla piccola Mia e agli amici di sempre, tra i quali Elisabetta Canalis.

Per Michelle Hunziker invece l’estate 2019 è in Sardegna con tutta la sua famiglia.