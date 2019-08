Mara Venier balla al supermercato con il nipote Claudietto (Foto e Video)

Innamorata pazza di suo nipote Caludietto la simpaticissima Mara Venier continua a pubblicare immagini che fanno sorridere e che sono tenerissime (foto e video). La conduttrice che vedremo per la seconda nuova edizione di seguito al comando di Domenica In si sta godendo le meritate vacanze a Santo Domingo, è lì che ha raggiunto suo marito Nicola Carraro. A Santo Domingo c’è un’altra vita da vivere, dove Mara Venier non è il personaggio famoso che tutti fermano per una foto o un saluto ma è la nonna di Claudio. I suoi follower non aspettano altro che vederla nelle sue esibizioni e puntualmente quando va al supermercato, ma solo a Santo Domingo, balla e canta. Parte la musica e la Venier impazzisce. Il piccolo di due anni è il figlio del suo primogenito Paolo Capponi che ha da pochissimo sposato Valentina, mamma di Claudio.

PER MARA VENIER LA SPESA DIVENTA IL MOMENTO PIU’ DIVERTENTE

Le foto del matrimonio del figlio di Mara Venier

Sul suo profilo Instagram Mara Venier mostra molto delle sue giornate, piace a lei ma tanto anche a chi la segue. Dal terrazzo della sua nuova casa a Roma mentre scaccia via i gabbiani e pulisce tutto per accogliere il nipotino, alla quotidianità nella Repubblica Dominicana. Per il suo nipotino niente è più bello dei capelli di nonna, perfetti da tirare.





Come sempre Mara ride e la sua allegria è contagiosa. Pensa che però forse a settembre dovrà pensare a delle belle extension e così continua a ridere, felice di poter fare la nonna a tempo pieno in questo periodo. A fine mese dovrà tornare a Roma e molto probabilmente suo marito resterà ancora nella splendida villa per la sua lunghissima vacanza, lui adora Santo Domingo. Anche per Mara Venier è un luogo meraviglioso ma lei ha ancora tanti impegni di lavoro, una seconda vita che non pensava potesse arrivare con tutte le soddisfazioni che merita.





