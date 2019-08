Sonia Bruganelli, ancora una polemica contro la moglie di Bonolis ma la difende Carolyn Smith (Foto)

Questa volta Sonia Bruganelli davvero non ha fatto niente per attirare su se stessa una polemica ma è inevitabile, non appena fa una mossa c’è sempre qualcuno pronta a criticarla e su Instagram questa volta sotto accusa il video con un cane (foto). Dunque, un’altra polemica social per la moglie di Paolo Bonolis che è finita nel mirino per un video sul suo profilo social. Un cane a bordo di un monopattino, la clip è divertente ma non per tutti, infatti per quelle immagini più di qualcuno ha storto il naso. Un cagnolino ammaestrato equivale a un cane maltrattato, questo il pensiero di chi ha criticato duramente la Bruganelli. Lei è rimasta in silenzio ma al suo posto hanno parlato altri, come Lisa Fusco e Carolyn Smith. La giudice di Ballando con le Stelle adora i cani, sono per lei come dei figli, e di certo è consapevole di quali possano essere i veri maltrattamenti.

SONIA BRUGANELLI E ANCORA POLEMICHE SUL SUO PRODILO SOCIAL

“Poverino… Ha preso una barca di legnate per far ridere imbecilli!” uno dei tanti commenti al video di Sonia. Un altro ha aggiunto: “Anche se è buffo è evidente che è contro la loro natura e che per arrivare a tanto, dietro c’è un addestramento forzatissimo”. Alla fine è Caroly Smith a dire la sua a difesa del cane e di Sonia Bruganelli: “Ma chi ha detto che il cane è stato maltrattato o torturato per fare queste cose?”.





Sempre Carolyn ha aggiunto: “Sanno sempre tutto loro: e questo non è bello, questo è contro natura e prendono le botte e soffrono e piangono … Bellissimo”. Non è bastato di certo questo a far tacere quella parte di follower che è sempre pronta a criticare tutto e tutti, in particolare ogni post della moglie del conduttore Mediaset.