Da Uomini e Donne a Venezia: tutti i volti del programma sul red carpet (FOTO)

In questi giorni abbiamo visto davvero moltissime star internazionali sul prestigioso red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Attori, cantanti, influencer, personaggi noti e meno noti hanno partecipato a uno degli eventi più attesi e amati dell’anno. Chi ha sorpreso, chi ha incantato e chi ha provocato pure qualche critica. Sul red carpet di Venezia 76 sono arrivati anche molti volti noti del programma di Canale 5 Uomini e Donne. A partire dalla bellissima Giulia De Lellis, l’esperta di tendenze che ha appena pubblicato un libro sulle corna riferito alla storia con Andrea Damante, fino alle coppie che continuano a durare a distanza di tempo dopo la fine della partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

E allora vediamo insieme tutti i personaggi e le coppie di Uomini e Donne sul red carpet e, ovviamente, i loro look per Venezia 76. Continuate pure a scorrere l’articolo.

Venezia 76, ecco tutti i look dei protagonisti di Uomini e Donne da Giulia De Lellis a Nilufar Addati fino a Rosa e Pietro e Andrea con Arianna

Sono stati davvero molti i volti noti di Uomini e Donne a sfilare sul red carpet di Venezia 76. Una delle più apprezzate è stata senza dubbio Giulia De Lellis, bellissima e raggiante con il suo abito rosa e, ovviamente, con il suo Andrea Iannone. Complimenti anche per Nilufar Addati che, come la De Lellis, sceglie il rosa. Total black per Camilla Mangiapelo, invece. Pure Teresanna Pugliese opta per un abito scuro decisamente particolare e con una grande scollatura che però piace ai fan del programma di Maria De Filippi. Andrea Melchiorre va sul classico e si becca i complimenti di tutti ma le più apprezzate sono le coppie: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Beatrice Valli e Marco Fantini, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Ecco alcune foto dal red carpet:

Uomini e Donne: sul red carpet di Venezia vincono le coppie che stanno ancora insieme ma la regina indiscussa è Beatrice Valli

Mentre c’è chi critica ancora la presenza dei volti noti di Uomini e Donne alla Mostra del Cinema di Venezia, c’è chi invece ha apprezzato molto il loro red carpet. Dai commenti del popolo del web però non ci sono dubbi, c’è una coppia che ha davvero messo tutti d’accordo guadagnando complimenti su complimenti ed è quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, come sappiamo, sta insieme da molto tempo e, indubbiamente, il pubblico di Maria De Filippi si è molto affezionato a loro facendo di Beatrice e Marco una delle coppie preferite di sempre. Sul red carpet di Venezia 76, Fantini e la Valli si sono mostrati innamorati come il primo giorno ed eleganti come sempre.

E voi la pensate come il popolo del web? Chi avete apprezzato di più sul red carpet di Venezia tra tutti i personaggi di Uomini e Donne? Fatecelo sapere nei commenti.