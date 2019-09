Paola Perego a Verissimo si confessa: per 30 anni ha sofferto di attacchi di panico

Paola Perego sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo in onda domani 28 settembre 2019 su Canale 5. Come saprete il programma di Silvia Toffanin è registrato e il venerdì arrivano spesso le anticipazioni di quelle che sono le interviste dei protagonisti di puntata. Non mancano quindi alcuni stralci dell’intervista fatta a Paola Perego che nello studio di Silvia si è raccontata tra vita privata e successi professionali. Tra le cose raccontate da Paola Perego in questa intervista, la sua “convivenza” con gli attacchi di panico. Ne ha sofferto per oltre 30 anni e sta pensando di scrivere anche un libro in merito.

PAOLA PEREGO A VERISSIMO PARLA DEI SUOI ATTACCHI DI PANICO: NE HA SOFFERTO PER 30 ANNI

Nel salotto di Silvia Toffanin la Perego ha raccontato:

Il primo attacco di panico non lo scordi mai. Io avevo sedici anni, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e mi mancava l’aria. In generale, quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, così ora ho deciso di raccogliere i miei diari e di scrivere questo libro per raccontare la mia esperienza e far capire agli altri che se chiedi aiuto è molto più facile guarire”.

La Perego ha spiegato a Silvia Toffanin che chi soffre di attacchi di panico si vergogna a parlarne, come se si sentisse in difetto.

Poi la Perego ha anche parlato della sua più grande delusione professionale:

“La cosa che più mi ha fatto male è stata quando mi hanno accusato ingiustamente di essere sessista e mi hanno chiuso il programma che conducevo. Da sempre porto avanti battaglie a favore delle donne e questa cosa mi ha ferito profondamente. Sentivo il giudizio della gente per strada e mi sono quasi ritrovata ad avere paura di uscire di casa: un’esperienza bruttissima”.

L’intervista completa nella puntata di Verissimo in onda domani 28 settembre 2019 su Canale 5. Verissimo inizierà come sempre alle 16,10.