Ambra Lombardo commenta l’aggressione subita da Kikò Nalli: “Sono schifata”

Dopo le parole di Kikò Nalli sui social che ha raccontato l’aggressione subita in strada da parte di ragazzini in scooter che lo hanno colpito in testa con un oggetto, arriva anche il commento di Ambra Lombardo, la sua fidanzata. Kikò nelle sue storie ha raccontato di esser stato aggredito ma di esser stato anche insultato con delle frasi indirizzate a Barbara d’Urso. Come se lavorare per i suoi programmi ed essere uno degli amici della conduttrice sia un peccato. La ex concorrente del Grande Fratello ha quindi voluto dire la sua, anche preoccupata per quello che è successo al suo fidanzato.

E lo ha fatto sui social, dove ha scritto quanto pensava.

AMBRA LOMBARDO COMMENTA L’AGGRESSIONE SUBITA DA KIKO’

Arrivano quindi le parole di Ambra che si dice schifata per quanto successo al suo fidanzato:

“Quanto successo stamattina a Kikò mi lascia senza parole. Kikò è stato aggredito mentre camminava sul marciapiede a Roma, da una coppia di teppistelli in scooter che, dopo aver volgarmente insultato lui e Barbara d’urso, lo hanno colpito alla testa e sono scappati da vigliacchi. Non abbiamo ancora i risultati della TAC ma un dato è chiaro: la follia, la violenza, l’inciviltà, la rabbia e la furia cieche dilagano. E la cosa più grave è che ciò accade ai giovani. Quindi al nostro futuro. Mi chiedo: le famiglie dove sono? Sono schifata, Vergogna“.

Ambra sottolinea poi che è arrivato il tempo di assumersi le proprie colpe visto che questa violenza dilaga anche sui social. Il bullissimo via smartphone fa ancora più paura e forse poi si concretizza anche nella vita reale, proprio perchè la violenza è sempre violenza. Per fortuna Kikò ha poi rassicurato tutti: ha un brutto trauma cranico ma nulla di grave.

Pochi giorni fa sempre a Roma erano stati aggrediti anche Niccolò Presta e Lorella Boccia, derubati di quello che avevano addosso. I due racconteranno quanto accaduto a Verissimo.