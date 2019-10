Elisabetta Gregoraci in ospedale per un piccolo incidente causato per errore dal figlio (Foto)

Elisabetta Gregoraci è prima di tutto una mamma meravigliosa e quando ti occupi di tuo figlio delegando poco o niente può capitare che in tante ore, in tanti giorni sempre insieme accada qualcosa di poco piacevole (foto). Un piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci, una disavventura che l’ha condotta in ospedale dopo che Nathan Falco gli aveva chiuso la mano nella portiera. Possiamo immaginare il dolore della showgirl ma anche il dispiacere del figlio nel capire che aveva fatto del male involontariamente alla sua mamma. Immaginiamo per un attimo anche lo sforzo che avrà fatto lei per non spaventare Falco e allo stesso tempo resistere al dolore. Si è dovuta ovviamente recare in ospedale e dopo le cure mediche sono tornati insieme a casa, in tempo per guardare insieme e tranquilli la partita in tv. Dito ingessato ma niente di così grave per la super mamma che sembra non stia vivendo un periodo semplicissimo negli ultimi giorni, come lascia trasparire da alcuni suoi post sulla delusione.

ELISABETTA GREGORACI COL DITO INGESSATO DOPO UN INCIDENTE

“Quando tuo figlio per sbaglio chiude le tue dita dentro la portiera dell’auto. Che male… Giornatina niente male, passo e chiudo” ha commentato con una lacrimuccia Ely mostrando la mano fasciata, il dito medio probabilmente ingessato. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, evidentemente erano entrami di fretta, ma a tanti genitori è capitato un incidente del genere.

Alla fine tutto si è risolto e per fortuna niente di grave per la splendida conduttrice calabrese. Il 5 a 0 della Nazionale ha fatto tornare a entrambi il sorriso, ma di certo ci avrà pensato mamma Ely a consolare il suo bambino dopo l’incidente e lo spavento.