Paola Perego festeggia il battesimo del nipote Pietro, le emozioni più belle con tutta la famiglia (Foto)

Gran festa in casa di Paola Perego, tutta la famiglia ha festeggiato il battesimo del piccolo Pietro, il primo nipote della conduttrice (foto). Tra palloncini bianchi e azzurri, una torta dolcissima, le bomboniere disposte in una mongolfiera che riporta alle favole più belle per i bimbi e tanta gioia per una giornata così speciale ma vissuta anche con gran semplicità. Paola Perego è tra le nonne più vip più felici, nonostante sua figlia Giulia le abbia regalato così presto un nipotino lei è stata felicissima dal primo istante, la sua vita è cambiata, adora sentirsi nonna e al suo Pietro regala tutto il suo tempo libero. Il piccolo di casa è nato a novembre dello scorso anno, sta per compiere il suo primo anno di vita, inizia a muovere i primi passi e ieri è stato ancora una volta al centro dell’attenzione di mamma, papà, nonni, il resto della famiglia e gli amici più cari.

IL BATTESIMO DEL NIPOTE DI PAOLA PEREGO E TUTTA LA FELICITA’ DELLA CONDUTTRICE SU INSTAGRAM

Da quasi un anno tutto è cambiato per la Perego grazie alla sua Giulia, nata dal matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale, e Filippo Giovannelli. Ha solo 53 anni Paola, una nonna giovanissima, ma anche una suocera che adora suo genero, per lei è come un altro figlio.

PAOLA PEREGO CONFESSA DI AVER SOFFEROTO PER 30 ANNI DI ATTACCHI DI PANICO





“We are family” si legge in uno degli scatti della giornata e al centro c’è sempre il festeggiato, il piccolo Pietro. Tanti gli auguri per nonna Paola e il suo nipotino. Una giornata importante per tutta la famiglia, soprattutto per Giulia e Filippo con il loro primogenito, la gioia più grande per la conduttrice che ha messo sempre al primo posto la sua famiglia e adesso può viziare il suo piccolo Pietro.





