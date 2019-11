Antonella Clerici saluta tutti dalla casa nel bosco e spunta un video importante (Foto)

E’ da qualche giorno che si parla di un ritorno dalla porta principale di Antonella Clerici in prima serata sempre e ancora per la Rai, sono solo voci di corridoio ma iniziano a crederci un po’ tutti e in più arriva sul profilo social della conduttrice quello che potrebbe sembrare un indizio (foto). Un video di Antonella Clerici, un insieme di immagini della sigla di Ti lascio una canzone, il programma che ad Antonella è sempre rimasto nel cuore. Nelle anticipazioni non ufficiali sul futuro in tv, primavera 2020, della Clerici, si dice che a lei potrebbe esser affidato un nuovo programma in stile Ti lascio una canzone o forse proprio l’adorata trasmissione con i bambini che non le avevano più permesso di fare. Tra il video, le anticipazioni ufficiose e gli hashtag usati, tra cui #felicità, ci sono i ricordi. In tanti chiedono di rifare Ti lascio una canzone, lei non risponde, che il silenzio significhi qualcosa in più?

ANTONELLA CLERICI AFFASCINATA SEMPRE DI PIU’ DALLA SUA CASA NEL BOSCO

Gli impegni non le mancano, tra vita privata e lavoro non sta mai ferma ma quando è casa si gode tutta la meraviglia che la circonda. Antonella Clerici rende spesso partecipi i suoi fan della sua vita condividendo foto o brevi video che la emozionano.

Gli alberi, il cinguettio degli uccelli, la pioggia che lascia posto al sole, sembra apprezzare sempre di più tutto ciò che vede dalla sua nuova casa. Presto sarà in onda con lo Zecchino d’Oro, poi si occuperà della conduzione di Telethon e c’è anche la possibilità di vederla in una delle serate del festival di Sanremo. E’ molto probabile che Amadeus vorrà anche lei sul palco dell’Ariston. Presto ne sapremo di più.