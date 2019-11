Tina Cipollari dimentica la dieta e festeggia il suo compleanno con la torta (VIDEO)

Giornata speciale per Tina Cipollari che oggi festeggia il suo compleanno. L’opinionista di Uomini e Donne vive sicuramente un periodo d’oro nonostante i problemi con la dieta! Proprio ieri l’abbiamo vista al Maurizio Costanzo Show dove ha annunciato che sta scrivendo un libro, anche se al momento il tema trattato è top secret! Tina è felice e innamorata con il suo Vincenzo e vive una seconda giovinezza anche se non mancano le preoccupazioni, come del resto abbiamo visto anche con lo scherzo de Le Iene di cui è stata protagonista insieme a suo figlio. Del resto gestire tre ragazzi adolescenti non è sicuramente semplice ma Tina fa di tutto per essere il più presente possibile con la sua famiglia. E immaginiamo che il suo compleanno lo passerà proprio insieme ai suoi figli ma in attesa di vedere gli scatti con le persone a lei care, possiamo mostrarvi il regalo fatto da Uomini e Donne, la sua seconda famiglia. Per Tina infatti oggi, nel giorno del compleanno, è arrivato un regalo speciale! Una bella torta da mangiare anche se è a dieta. Nel video, postato sui social, si sente proprio Tina ringraziare e dire di lasciare una fetta di torta da mangiare dopo la registrazione della puntata! In fin dei conti, nel giorno del suo compleanno, uno sgarro può anche farlo!

TANTI AUGURI A TINA CIPOLLARI: DAI SOCIAL IL VIDEO CON LA TORTA

Ed ecco il video di Tina che riceve la sua torta e spegne le candeline

Buon compleanno alla nostra super opinionista da parte di tutta la redazione di #UominieDonne 🎂 Auguri Tina ❤️ pic.twitter.com/qD3h1dhBT7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 14, 2019

Ci uniamo anche noi agli auguri fatti dalla redazione e da tutti i fans che seguono Tina sia a Uomini e Donne che fuori! Oggi la Cipollari compie 54 anni, sicuramente ben portati e a lei vanno i nostri migliori auguri!

Per tutto il resto appuntamento a domani con una nuova puntata di Uomini e Donne e per gli scontri tra Gemma e Tina, appuntamento invece a lunedì!