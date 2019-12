Antonella Clerici festeggia il compleanno con gli amici della Prova del cuoco (Foto)

Antonella Clerici oggi festeggia il compleanno in tv ma questa volta non con La prova del cuoco ma allo Zecchino d’Oro, sono già arrivati gli auguri del Piccolo Coro dell’Antoniano ma sui social ci sono soprattutto i “Buon compleanno” degli amici del cooking show (Foto). Un altro compleanno in cui la conduttrice ha tanto da festeggiare, non solo l’amore nella vita privata ma anche le soddisfazioni arrivate dal lavoro. Ieri è andata in onda la seconda puntata dello Zecchino d’Oro ed è stato un altro successo, poco importa adesso cosa sia accaduto e chi l’abbia messa in un angolo, Antonella Clerici nel pomeriggio di Rai 1 con i suoi bambini si è presa una bella rivincita. I dati di ascolto, i fan, tutti le hanno dato ragione, il suo Zecchino d’Oro è un vero spettacolo. Adora lavorare con i piccoli ma non dimentica il suo primo amore, la cucina, infatti ha portato anche in questi pomeriggio in tv le ricette, quelle della Spisni.

GLI AUGURI AD ANTONELLA CLERICI DAI SUOI AMICI DE LA PROVA DEL CUOCO

Ha solo amici Antonella a La prova del cuoco ma tra i primi a farle gli auguri sui social ci sono stati Daniele Persegani, Guido Castagna, Hiro Shoda, Davi Povedilla, auguri che ho mostrato con piacere sul suo profilo Instagram. Sono solo alcuni degli amici che le continuano a dimostrare affetto e riconoscimento, ma ci sono anche tutti i complimenti per il suo Zecchino d’Oro. Simona Ventura, Mara Venier, Giorgia, Andrea Casamento, Sal De Riso e tanti altri, tutti pronti ad applaudirla, e il suo pubblico è entusiasta.

Oggi Antonella Clerici festeggerà il compleanno un studio tra i suoi bambini e le 12 canzoni in gara ma sembra ci sarà anche Maelle con lei. Oggi è davvero un giorno speciale, compie 57 anni ma non davvero non li dimostra per allegria e bellezza. Auguri Antonella!