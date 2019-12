Sonia Bruganelli chiede il suo costoso regalo a Babbo Natale ed è di nuovo polemica (Foto)

Sonia Bruganelli non è simpatica a tutti ma per chi coglie la sua ironia è una vera fonte di ispirazione e risate (foto). Peccato che l’ultima occasione per sorridere intanto l’abbiano sprecata in molti dopo il suo post in cui chiede il suo regalo a Babbo Natale. Cosa desidera per il Natale la moglie di Paolo Bonolis? E’ così ovvio che tutti vogliano pace e serenità ma alla fine a ognuno piace scartare il dono che si desidera. Così ha fatto, sincera ha chiesto serenità e pace per gli altri e il un bellissimo orologio per lei, un regalo super lussuoso. Solo una provocazione o davvero desidera quell’oggetto? Magari entrambe le cose e beata lei che può fare richieste di questo tipo a Babbo Natale. Ben altra cosa invece sono gli insulti, l’invidia di chi vorrebbe esprimere lo stesso desiderio ma non può farlo. Gli haters si sono scatenati e ancora una volta è stata Sonia Bruganelli a offrire loro il pretesto per farlo.

SONIA BRUGANELLI OSTENTA IL LUSSO O SI DIVERTE A PROVOCARE?

Un orologio di oltre 30 mila euro, questa la richiesta di Sonia Bruganelli al suo Babbo Natale ma è la sua ironia che dovrebbe attirare l’attenzione. “Caro Babbo Natale…ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”. Parte del popolo della Rete si è indignato ma a lei non interessano i commenti cattivi che arrivano, anche se di recente sembrava avere cambiato idea.

UNO DEI FIGLI DI PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI COSTRETTO A CAMBIARE SCUOLA

La moglie di Bonolis aveva fatto un passo indietro per proteggere i suoi figli da attacchi assurdi, anche dal bullismo subito a scuola. Per il Natale invece Sonia sembra avere voluto regalare un’altra occasione agli odiatori o forse a se stessa.





