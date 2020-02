Antonella Clerici dopo Sanremo medita nella cucina di casa e mostra le foto più belle del festival (Foto)

Da Arquata Scriva una bellissima immagine di Antonella Clerici, nessun abito da sogno come quello indossato per il festival di Sanremo ma abbigliamento comodo mentre in cucina si rilassa leggendo, studiando, meditando (foto). Uno scatto rubato nella sua casa nel bosco, nella sua cucina. Tutto così rilassante ma è quel “Meditando” che già ci fa immaginare grandi progetti, altri programmi, nuove idee di Antonella Clerici. Il successo di Sanremo 2020 è anche il suo successo, la soddisfazione che lo share sia arrivato alle stelle quando è entrata lei perché il suo pubblico non aspettava altro. Lacrime di soddisfazione in conferenza stampa con le parole del nuovo direttore di Rai 1 e poi gli amici a cui dire grazie: Amadeus e Fiorello. Tutti attendono di conoscere le novità che riguardano Antonella. “Oggi relax nel mio bosco leggendo, studiando, meditando”.

ANTONELLA CLERICI LE SUE FOTO PIU’ BELLE A SANREMO 2020

Dall’abito rosso mentre scende le scale, meravigliosa anche se si definisce goffa ma lo è come qualsiasi altra donna che non è una modella. Lo scatto con Fiorello, due sorrisi che il pubblico ha adorato ricambiando con gli ascolti. Stessi sorrisi con Amadeus e poi ancora lei, regina vera del festival, tra i due protagonisti ribattezzati Amarello. Poi le espressioni della conduttrice, la sua acconciatura perfetta per il secondo abito.

Per più mesi ha dovuto subire l’assenza dalla tv, l’incertezza di non avere un programma tutto suo ma adesso non c’è nemmeno la necessità di togliere quei sassolini dalla scarpa. Ad Antonella Clerici è bastato apparire al festival di Sanremo per vincere su tutte.

A dare qualche piccola anticipazioni sulle idee è stata proprio Antonella parlando di un programma dalla sua cucina nel bosco. E’ da tempo il suo sogno e i telespettatori non attendono altro che si realizzi.