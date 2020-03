Alena Seredova fa un errore, mostra il pancione e svela se sarà maschio o femmina (Foto)

Dopo avere atteso cinque mesi Alena Seredova ha annunciato a tutti che aspettava un figlio da Alessandro Nasi, non era più possibile nascondere il pancione, ma allo stesso tempo non voleva rivelare se fosse incinta di un maschietto o di una femmina (foto). E’ la sorpresa che la Seredova voleva fare a tutti, famiglia compresa. Sembra fosse questo il patto anche nei confronti dei figli, non rivelare fino alla nascita il colore del fiocco. Invece alla splendida ex modella ceca sembra sia sfuggito un dettaglio e adesso tutti conoscono il sesso del bebè, forse. Alena Seredova non è davvero riuscita a mantenere il segreto? Ieri ha pubblicato un post con il pancione; nel giorno della festa della donna ha emozionato ancora una volta le sue fan. Seduta sul divano, il maglioncino sollevato e il bel pancione in primo piano. Un po’ di lavoro anche con la pubblicità da mamma in dolce attesa, niente di strano ma mentre spalma la crema sul suo ventre le scappa un “piccolina”.

ALENA SEREDOVA SVELA IL SESSO DEL SUO TERZO FIGLIO

“Io mi prendo cura di te, piccolina” scrive l’ex signora Buffon e quella “a” svela che nascerà una bambina. Un errore solo perché non è italiana? Ci sembra strano, parla benissimo l’italiano. Ci sembra strano però anche l’annuncio plateale sui social dopo avere confidato che non avrebbe detto niente fino al parto.

ALENA SEREDOVA SI ALLENA COL PANCIONE

La piccola nascerà a giugno e se davvero sarà una femminuccia sarà la prima in famiglia. Alena e Gigi Buffon sono genitori di Louis Thomas e David Lee, di 12 e 10 anni. In ogni caso la felicità per la nuova coppia è immensa, Alessandro Nasi e Alena Seredova sono davvero una splendida coppia e hanno saputo costruire una famiglia serena, anche se allargata ma non troppo.