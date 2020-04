Paolo Bonolis nonno, la figlia Martina è incinta (Foto)

A 58 anni Paolo Bonolis diventa nonno, sua figlia Martina è incinta e sarà mamma sul finire dell’estate, il parto è previsto a settembre (foto). L’annuncio è della mamma in dolce attesa che sui social ha mostrato le prime foto con le sue dolci forme arrotondate. Tante le emozioni in un anno per Paolo Bonolis che l’anno scorso è volato in America con tutta la famiglia per le nozze dei suoi due figli maggiori. Martina Anne Bonolis si è sposata in autunno e magari lui non aveva pensato di diventare nonno così presto anche se lo sperava. E’ il suo primo nipotino in arrivo ma purtroppo in questo periodo non può certo raggiungere sua figlia negli Stati Uniti. “Il piccolo Garza arriverà a settembre e io sono una contadina incinta” ha scritto la più grande delle sorelle Bonolis; Garza è ovviamente il cognome del marito, che di professione fa il comico. Anche Garza ha voluto condividere sui social l’annuncio e come spesso accade ai mariti anche a lui è cresciuto il pancino.

INCINTA LA FIGLIA DI PAOLO BONOLIS, IL CONDUTTORE SARA’ NONNO A SETTEMBRE

“Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’” aveva confidato Bonolis poco dopo le nozze di Stefano. Era emozionato anche nel giorno del matrimonio della sua Martina. Diventeranno così zii molto giovani i figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Silvia, Davide e Adele.

Martina e Stefano invece sono nati dal matrimonio con Diane Zoeller, nozze durante dal 1983 al 1988. E’ stata la Burganelli a recuperare il rapporto tra Paolo e i due figli dopo un lungo periodo di distacco. Adesso la famiglia è sempre più allargata e felice.