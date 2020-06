Per Caterina Balivo l’estate è ai fornelli: dopo il gelato prepara spaghetti alla Nerano

Le vacanze di Caterina Balivo sono iniziate ormai da quasi un mese. La conduttrice tra l’altro quest’anno, a differenza delle altre stagioni, non dovrà correre tra Roma e il mare per preparare il suo programma, visto che, a quanto pare, il prossimo anno, si godrà la sua famiglia, dedicandosi ad altri progetti lontana dalla tv! E quindi so gode già adesso i piccoli di casa, e appena possibile, nella casa al mare dove si trova in vacanza con la sua famiglia, la raggiunge anche suo marito. L’estate di Caterina Balivo tra l’altro è all’insegna del mare si, ma anche della cucina. L’abbiamo vista cucinare insieme alla piccola Cora il gelato e oggi invece, ha deliziato i suoi follower con una ricetta tipica della Campania. Oggi è arrivata la ricetta degli spaghetti alla Nerano! In attesa di poter tornare nella Capri che tanto ama, ha preparato in casa una buonissima pasta. Zucchine raccolte nell’orto, il provolone perfetto per questo piatto, ed ecco gli spaghetti alla Nerano sono serviti!

CATERINA BALIVO PREPARA SPAGHETTI ALLA NERANO IN VACANZA

E dopo aver preparato la buonissima pietanza, tutto documentato sui social, con tanto di foto che la immortala mentre mostra ai suoi tanti followers l’ottimo piatto di pasta che ha preparato. Vuole diventare una cuoca provetta? La vedremo magari in una puntata di Masterchef dedicata ai personaggi famosi?

A quanto pare questa passione per la cucina la sta travolgendo e allora noi continueremo a seguirla per raccontarvi della sua estate anche per capire cosa farà il prossimo anno. Ha davvero deciso di ritirarsi per qualche tempo dal mondo della tv?

Nel frattempo la vediamo in vacanza mentre ci mostra anche quali sono le ultime tendenze! Eccola ad esempio con un costume must have di questa estate 2020 a vita alta. Che ne dite?

